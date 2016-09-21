Слово «евроремонт» знакомо каждому из нас. Но что оно означает на самом деле, в понимании самих специалистов – строителей, дизайнеров, проектировщиков?
Обычные люди не углубляются в технические подробности, а считают евроремонтом любой ремонт, в результате которого помещения «облагородились» стеклопакетами, современными пластиковыми розетками, подвесными потолками с вмонтированным освещением, модными жалюзи и однотонными стенами. При этом подразумевают, что все должно быть обязательно выполнено из импортных дорогих материалов. И лишь немногие отмечают, что евроремонт в их понимании – это в первую очередь качественный и эксклюзивный ремонт, для которого возможно придется использовать бухгалтерские услуги, чтобы подсчитать все предполагаемые расходы
Итак, каковы же на самом деле отличительные признаки ремонта с приставкой «евро»?
Евроремонт – это серьезный комплекс работ, в результате которых интерьер жилого или офисного помещения значительно изменяется. Процесс этот можно условно разделить на несколько стадий:
- визуальное изучение объекта специалистами;
- заказ эскизов интерьера;
- проектирование дизайна помещения; подбор отделочных материалов и необходимой мебели;
- осуществление перепланировки помещения;
- технадзор объекта, внесение корректировок;
- работы по интерьеру и меблировке;
- клининг (уборка);
самостоятельно выполнить все эти работы не имея навыков будет сложно. Поэтому лучше всего обратиться за помощью в компании осуществляющие ремонт квартир, отзывы о работе которых имеют положительный характер. Очень важно четко объяснить исполнителю ваши пожелания чтобы не возникло недоразумений в процессе ремонта.
Что значит настоящий евроремонт
Слово «евроремонт» знакомо каждому из нас. Но что оно означает на самом деле, в понимании самих специалистов – строителей, дизайнеров, проектировщиков?