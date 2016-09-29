Деревянные окна. Классика и современность

Если вы остановили выбор на деревянных окнах, то стоит помнить, что современные окна из древесины совсем не похожи на те, которые изготавливались ранее. Поэтому при их приобретении следует разбираться в существующих конструкциях, чтобы выбрать самые оптимальные. Существует множество нюансов, о которых потенциальный покупатель даже не имеет представления.
Конечно, первое, что приходит на ум, это старое и проверенное правило: чтобы купить окна, отвечающие всем требования качества и стандартов, нужно обращаться в компании, которые имеют положительные отзывы и существуют на рынке минимум пять лет. Например купить деревянные окна в Астане вы можете, воспользовавшись услугами компании Алкон, которая уже свыше 18 лет обеспечивает тепло и уют в наших домах. И действительно, в этом случае очень мала вероятность наткнуться на кота в мешке. Технология производства окон из дерева практически не изменилась по сути. Разве что теперь это другая фурнитура, более функциональная и нарядная.
Современные деревянные окна при всей своей похожести имеют массу отличий, которые влияют и на их стоимость. Но все же поговорим об их конструктивных особенностях.
- Основа таких окон — это профиль из клееного бруса. Эта технология позволяет продлить срок службы и не поменять свою геометрию с течением времени. Современные деревянные окна исключительно герметичны. Сырьем для них служат хвойные породы древесины, дуб или красное дерево.
- Все современные окна, в отличие от старых, имеют стеклопакеты, встроенные в раму. Они состоят из двух или трех полотен стекла. Такая конструкция позволяет добиться максимальной звуко- и теплоизоляции помещения. Наружное стекло у стеклопакета при этом может быть противоударным, тонированным или даже самоочищающимся.
- Все деревянные евроокна покрывают специальным лакокрасочным покрытием, защищающим их от негативного воздействия осадков и преждевременного старения. Такое покрытие пропускает воздух и позволяет окнам «дышать», наполняя дом свежестью и ароматом древесины.