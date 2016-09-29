Деревянные окна. Классика и современность

Если вы остановили выбор на деревянных окнах, то стоит помнить, что современные окна из древесины совсем не похожи на те, которые изготавливались ранее. Поэтому при их приобретении следует разбираться в существующих конструкциях, чтобы выбрать самые оптимальные. Существует множество нюансов, о которых потенциальный покупатель даже не имеет представления.

Конечно, первое, что приходит на ум, это старое и проверенное правило: чтобы купить окна, отвечающие всем требования качества и стандартов, нужно обращаться в компании, которые имеют положительные отзывы и существуют на рынке минимум пять лет. Например купить деревянные окна в Астане вы можете, воспользовавшись услугами компании Алкон, которая уже свыше 18 лет обеспечивает тепло и уют в наших домах. И действительно, в этом случае очень мала вероятность наткнуться на кота в мешке. Технология производства окон из дерева практически не изменилась по сути. Разве что теперь это другая фурнитура, более функциональная и нарядная.

Современные деревянные окна при всей своей похожести имеют массу отличий, которые влияют и на их стоимость. Но все же поговорим об их конструктивных особенностях.