Духи Amouage с нотами черной смородины

Представляя собой кустарниковое растение с ароматными, вкусными ягодами, черная смородина является незаменимым ингредиентом для современных, роскошных и стильных ароматов. Элитная парфюмерия оптом с черными ягодами смородины, с благоухающими нотами смородиновых листьев разнообразна и неоднородна. В нее ходят как фруктово-ягодные духи, так и цветочные ароматы, где листья смородины служат лишь полутоном. Участвует черная смородина в построении парфюмов, которые относятся и к восточному и древесному семейству. Это прекрасно можно проследить на примере коллекции арабской торговой марки Amouage.

В 2006 году под лейблом Амуаж выходит потрясающий мужской аромат Cirrus. Пирамида его композиции представляет восточно-древесное парфюмерное семейство, и в то же время, при ее построении используется хрустящее свежее яблоко, мандарин с лимоном и великолепный аромат черной смородины. Буйство красок в начальных нотах сменяется свежим, цветочным запахом лаванды, которая вместе с древесными нотами кипариса и благоухающей геранью строит центральную часть пирамиды. Привлекательность мужского образа, весь спектр чувств и палитру характера мужчины красноречиво передает шлейф композиции Amouage Cirrus. Он настойчив и мягок, обворожительно красив и галантен. Мох активно формирует таинственность в мужском характере, а мускус с пачули составляют отличный тандем, который гармонично переплетается с нотами индийского сандала, кедра и анималистической амбры.

На протяжении восьми лет Амуаж издает множество ароматов, но так и не рискует использовать при их составлении нотки черной смородины. И лишь в 2014 году выходит новая парфюмированная вода, в которой прохладные, с терпкостью аккорды этого кустарника разыгрывают партию со сладким миндально-ванильным дуэтом. Духи Sunshine открывают восхитительной красавице мир летних красок, а черная смородина символизирует утреннюю прохладу. В центре играет многочисленными красками прекрасный букет из османтуса, магнолии и жасмина. Ноты табачного дыма и горечь полыни в шлейфе соприкасаются с папирусом и можжевельником. Ноты пачули венчают композицию шлейфа, чтобы еще раз подчеркнуть женскую чувственность. Композиция, несмотря на свое фруктово-цветочное происхождение, кардинально отличается от большинства ароматов Angel Schlesser – представителей этого же парфюмерного семейства. В ней элегантно, но настойчиво солируют хвойные и дымно-пряные акценты, создавая ауру утонченности и величественности.