Как арендовать авто в Европе

Я расскажу вам из собственного опыта, как я арендовал автомобиль, будучи в недельном отпуске в Швейцарии. Я собрался съездить в Швейцарию и посмотреть Женеву. Еще дома я позаботился о том, чтобы арендовать автомобиль непосредственно в аэропорту Женевы. Я включил интернет и целенаправленно начал искать и открывать все сайты, занимающиеся арендой автомобилей.

После некоторого времени я выбрал подходящий мне сайт http://cars-scanner.com/ru/scanner/rent_car_switzerland.htm, в котором меня устроили условия и цены на прокат машины. Заполнив все пункты по бронированию авто и введя даты, в которые мне нужна была машина, я принялся непосредственно выбирать себе автомобиль. Выбрав авто, на страничке оплаты, оплачиваю необходимую сумму, при этом не забыв указать номер кредитной карты. Обязательно указал номер рейса, на котором я прилетаю в Женеву, чтобы избежать разного рода форс-мажорных обстоятельств. Вот и вся процедура бронирования автомобиля.

Прилетев в аэропорт, и пройдя все таможенные контроли я отправился на стоянку на которой меня ждал мой автомобиль. Предъявив ваучер об оплате, который мне пришел на электронную почту, я заполнил некоторые документы, и взяв машину отправился в Женеву. Город находится в четырех километрах от аэропорта. Еще дома я выбрал себе автомобиль - Volkswagen Passat. Стоимость автомобиля за пять дней аренды мне обошлась в 160 евро. Автомобиль дают вам с полным баком бензина, причем и вернуть вы должны его на стоянку тоже с полным баком.

С помощью арендованного мною автомобиля, я объездил всю Женеву. Увидел практически все местные достопримечательности. Там есть что посмотреть. Побывал на Женевском озере, побродил по набережной Гюстова Адора, посетил местные пляжи, аквапарк и многое другое. Успел даже съездить в Берн. Расстояние всего 160 километров.

Подводя итог моего краткого рассказа, хочу посоветовать всем у кого есть возможность, путешествовать только на автомобиле. Плюньте на поезда, автобусы и такси. Путешествовать самому, сидя за рулем автомобиля гораздо приятней и удобней.