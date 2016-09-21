Как найти общий язык с мужчиной

Мужчина и женщина воспринимают мир отлично друг от друга, в меру своих природных возможностей. Если же вы ищете взаимопонимания с мужчиной, старайтесь следить за тем как вы излагаете свои мысли.

Отношения между мужчиной и женщиной штука достаточно сложная и нестабильная, многое в зависит исключительно от ситуации. Как правило, женщины ведут разговор на эмоционально-повышенных тонах, одновременно затрагивая и другие темы (в лучшем случае), но могут затронуть, даже то, что вообще ни имело никакого отношения к предмету разговора. Более того, слабый пол склонен выражать мысли так, что суть понимаешь лишь со второго раза. Как в анекдоте о “Логике” и “Женской логике” (том 1), то есть, мужчине приходится самостоятельно вникать во вложенный смысл, так как по природе он существо более прямолинейное и рациональное. Женщина же до последнего будет стоять на своем, даже если в какой то момент ей станет понятно что она не права - по своей природе она не признает этого, чтобы, как говорится, "не прогнутся". Есть, конечно же и исключения из данной теории, но достаточно редко.

Мужчина, трактует слова любимой по-своему, в зависимости от самооценки и это вовсе не значит, что взгляд сошелся у обоих полов. Из-за чего частенько случается конфликт: каждый услышал что хотел.

Поэтому постарайтесь донести информацию как можно конкретнее. Как только вы оба поймете, о чем идет речь, будет найден общий язык. Часто бывает так: оба говорили об одном, но каждый на своем языке.

Для благоприятного исхода беседы, обе стороны должны видеть друг друга. Если вы хотите что-то сказать своей половине, делайте это наедине. Не имеет никакого смысла, вещать о каких-то важных вещах(и не важных тоже), если мужчина увлеченно занят просмотром кинофильма или футбольного матча.Не стоит начинать разговор, пока не будете абсолютно уверены, что супруг может внимать речам и адекватно оценивать все, то что ему преподносится.

Также старайтесь избегать риторических вопросов, на те что и сами не знаете ответа, но почему-то вслух проговариваете, как бы для совместного размышления. Мужской ум предрасположен, так чтобы конкретно отвечать на поставленный вопрос, но чем более формулировка будет оказываться размытой, тем вероятнее, что вы снова и снова, начнете упираться каждый на свое. Принимая во внимание, все эти особенности восприятия, вы сможете построить отношения более продуктивно.

Источник: Sovetchik.org