Какой материал выбрать для кухни

Кухня – это центральная часть дома, место, в котором собираются и проводят время все члены семьи. Именно поэтому ее оснащению стоит уделить повышенное внимание. На запрос «кухни на заказ в ростове» система выдает более тысячи предложений. При этом изготовление мебели по индивидуальным замерам – это довольно трудоемкий процесс, справиться с которым под силу лишь профессионалам. Поэтому обращайтесь только к проверенным поставщикам, существующим на рынке не один год.

С чего начать

Прежде чем отправляться за покупкой приглянувшегося гарнитура, необходимо произвести обмер всего помещения и визуально расположить в нем мебель. Помочь в этом могут специализированные программы, дизайн-проект от производителя или простой чертеж от руки.

Выбор материалов

Это ключевой момент при обустройстве кухни. Именно от качества материалов будет зависеть долговечность, комфорт и эстетичность мебели.

Гарнитур может быть выполнен в следующих вариантах:

ДСП. Это наиболее распространенный и экономичный материал. Более половины всех кухонных каркасов производятся из ДСП или ее лакированной разновидности. Сейчас такие изделия выпускаются достаточно прочными, влагостойкими и красивыми. Стандартная толщина каркаса составляет 12-18 мм, но есть и ударопрочные модели – 20-25 мм.

МДФ. Этот каркас считается более долговечным и прочным по сравнению с предыдущей позицией. Он производится путем склеивания древесной стружки и карбамидных смол. На выходе получается натуральный, плотный, недеформирующийся материал. Кроме того, он отличается огнестойкостью и возможностью придания любых форм (включая округлые).

Массив. Данный материал относится к числу самых дорогих и качественных. По сравнению с МДФ он на 15-20% долговечнее и прочнее. Однако дополнительно требует обработки антисептиком и лаком.

Получается, что мебель на заказ в ростове приобретать стоит в специализированных магазинах, предлагающих возможность выбора материала и дизайна будущей кухни.