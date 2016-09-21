Лечение кариеса: процедура лечения и пломбировочные материалы

Кариес – распространенное стоматологическое заболевание, с которым сталкиваются не только взрослые, но и дети. Кариозная полость предполагает поражение только твердых зубных тканей, она не затрагивает нерв и пародонт. Однако своевременно не вылеченный кариес приводит к различным осложнениям.
Сегодня любая стоматологическая клиника предлагает услугу лечения кариеса, но выбор метода устранения пораженной кариозной полости выбирает врач-стоматолог с учетом индивидуальных особенностей пациента.
Процедура лечения
Лечение кариозной полости предполагает сверление твердых зубных тканей с помощью бормашины и пломбирование. При наличие сопутствующих осложнений процедура лечения усложняется обработкой полости антисептиками, наложением изолирующих, лечебных и противовоспалительных прокладок.
Лечение кариеса включает в себя следующие этапы:
- Очистка зубной эмали от налета;
- Определение оттенка эмали зуба по шкале;
- Введение обезболивающего препарата;
- Препарирование и удаление пораженного кариесом участка;
- Изоляция зуба от слюны;
- Обработка высверленной кариозной полости;
- Восстановление боковой стенки зуба (по показаниям);
- Наложение прокладки под пломбу;
- Пломбирование полости;
- Шифовка и полировка эмали.
Варианты пломбирования
Успех лечения зависит не только от профессионализма врача-стоматолога, но также от правильно выбранного варианта пломбировочного материала. Он должен иметь долгий срок службы, высокую безопасность и устойчивость к действию внешних факторов (слюны, механического давления во время жевания).
К популярным и востребованным пломбировочным материалам относятся:
- Цемент – порошковая смесь из органических и неорганических кислот, оксидов металлов и жидкости. Цемент имеет высокую хрупкость и короткий срок службы, но более доступен по стоимости;
- Пластмасса. Композитный материал, самоотвержающийся в результате химической реакции со светом стоматологической лампы. Полимеры имеют высокую эстетичность, но со временем пломба может давать усадку;
- Компомер. Комбинация стеклоиономерного цемента и композитов, при пломбировании кариозной полости требует использования адгезивов для склеивания с твердыми зубными тканями;
- Металл (амальгама) – сплав олова, серебра, цинка, меди и ртути. Пломбировочный материал отличается высокой прочностью и длительным сроком службы, но не безопасен для пациента.