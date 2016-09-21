Лечение кариеса: процедура лечения и пломбировочные материалы

Кариес – распространенное стоматологическое заболевание, с которым сталкиваются не только взрослые, но и дети. Кариозная полость предполагает поражение только твердых зубных тканей, она не затрагивает нерв и пародонт. Однако своевременно не вылеченный кариес приводит к различным осложнениям.

Сегодня любая стоматологическая клиника предлагает услугу лечения кариеса, но выбор метода устранения пораженной кариозной полости выбирает врач-стоматолог с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Процедура лечения

Лечение кариозной полости предполагает сверление твердых зубных тканей с помощью бормашины и пломбирование. При наличие сопутствующих осложнений процедура лечения усложняется обработкой полости антисептиками, наложением изолирующих, лечебных и противовоспалительных прокладок.

Лечение кариеса включает в себя следующие этапы:

Очистка зубной эмали от налета;

Определение оттенка эмали зуба по шкале;

Введение обезболивающего препарата;

Препарирование и удаление пораженного кариесом участка;

Изоляция зуба от слюны;

Обработка высверленной кариозной полости;

Восстановление боковой стенки зуба (по показаниям);

Наложение прокладки под пломбу;

Пломбирование полости;

Шифовка и полировка эмали.

Варианты пломбирования

Успех лечения зависит не только от профессионализма врача-стоматолога, но также от правильно выбранного варианта пломбировочного материала. Он должен иметь долгий срок службы, высокую безопасность и устойчивость к действию внешних факторов (слюны, механического давления во время жевания).

К популярным и востребованным пломбировочным материалам относятся: