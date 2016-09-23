Лучшие сочинские рестораны и отели

Отдых на Черноморском побережье всегда оставляет неизгладимое впечатление, которым можно делиться с друзьями и знакомыми, а если отпуск удалось провести в Сочи, забыть его будет невозможно. Множество достопримечательностей, развлечений и экскурсионных программ способны удивить самого взыскательного туриста. В городе отстроено несколько отелей, которые не уступают по комфортности и обслуживанию ведущим курортам мира. Практически в каждом из них имеются рестораны и кафе, в которых можно попробовать самые разнообразные блюда как европейской, так и национальной кухни.

В меню лучших ресторанов можно встретить огромный выбор блюд из морепродуктов, которые выполнены в традициях итальянской и французской кухни. Для любителей мяса предлагаются несколько видов салатов и горячих блюд, в том числе приготовленных на открытом огне. Приверженцам диет и раздельного питания можно побаловать себя экзотическими фруктами и большим количеством овощных закусок. Опытный сомелье может посоветовать самое удачное по вкусовым сочетаниям вино к любому блюду. Десертная карта изобилует роскошными сладостями, это домашняя выпечка и варенье, мороженое и кондитерские изделия.

Какой лучший ресторан сочи? Каждый гость решает сам, ведь вкусы у всех разные. Общее мнение складывается из следующих факторов: разнообразное меню и качество приготовленных блюд, окружающая обстановка и музыкальное оформление, а также открывающийся вид на море. Последний нюанс особенно важен, ведь только приморские города могут похвастаться подобным великолепием.

Улыбчивый и приветливый обслуживающий персонал, готовый выполнить любую просьбу гостя, поднимает рейтинг ресторана ещё на несколько пунктов. Если утром у посетителей нет времени на ожидание, необходимое для приготовления блюда, можно воспользоваться шведским столом, что очень удобно.

За утренней трапезой и во время обеда приятно любоваться морскими пейзажами, а вечером гостей ждёт живая музыка в спокойной и изысканной обстановке.

Сочи является туристическим центром всего Черноморского побережья. Вся инфраструктура направлена на этот вид деятельности. Если финансовые возможности не позволяют провести отдых в дорогом отеле, то найдётся немало мест для гостей со скромным бюджетом. Главное - это целебный морской воздух, много солнца и добродушные, общительные люди, способные помочь в любую минуту.