Манікюр гель-лаком чи нарощування: що обрати?

Сьогодні салони краси пропонують клієнтам великий спектр процедур як для зміни форми нігтів, так і для їх стилістичного оформлення. Якщо останнє є доступним для виконання за будь-якою технологією, то робота з формою нігтя потребує певних зусиль. Традиційно, для зміни форми або подовження нігтів, використовувалась техніка нарощування. Проте час минав, і рейтинги процедур у салонах зазнавали змін: популярними стали манікюр гель лаком, педикюр гель-лаком та оздоровчі процедури, наприклад парафінотерапія для рук. Зараз на ринку нігтьового сервісу є доступними обидва види догляду за нігтями.

Розглянемо переваги і недоліки обох технік, починаючи з нарощування. Отож: жінки, які давно мріяли про довгі нігті і втратили надію – варіант з нарощуванням для вас. Короткі, ламкі та рельєфні нігті немов за помахом чарівної палички перетворюються на нігтики із глянцевого журналу. Зважаючи на значне збільшення «робочої» площі для художнього розпису, власниці нарощених нігтів надовго поринають у світ нігтьового дизайну. На сайті www.vanille.rv.ua можна знайти зразки дизайнерських рішень для нігтів середньої і більше довжини. Малювати на таких нігтях можна яки в домашніх умовах, так і у салоні Vanille, довірившись художницям професійного рівня. Саме нарощені нігті часто представляють на різноманітних конкурсах, адже художній розпис – це справжнє мистецтво.

Оскільки гелеві нігті надзвичайно рідко ламаються, слід відзначити їх практичність та зручність у носінні. Звичайно, про таку неприємність, як відшарування, можна забути надовго.

На відміну від нарощених нігтів, покриття гель-лаком неможливо відрізнити від традиційного покриття звичайним лаком власних нігтів. Максимальна натуральність – кредо манікюру гель-лаком. До речі, незначну рельєфність під силу прибрати навіть манікюру гель-лаком. Крім того, технологія покриття не передбачає неприємного спилювання власного нігтя, що найчастіше утримує жінок від процедури нарощування. Природність покриття позначається на ваших тактильних враженнях: немає відчуття важкості нігтів, зберігається чутливість – тож руками після манікюру гель-лаком зручно виконувати кропітку роботу з малими деталями. Цей момент надзвичайно важливий для матерів, медиків та представниць творчих професій. Можна сказати, що гель-лак – це компроміс між помітними нарощеними нігтями та повною відсутністю на нігтях будь-якого покриття. Хоча розпис на нігтях буде більш лаконічним, візуальний ефект неодмінно задовольнятиме власницю нігтів до трьох тижнів.

Зважаючи на функціональні відмінності двох технік, єдиного правильного рішення щодо обрання однієї з них, наразі не існує. Втім, найважливішим у процесі вибору є обрання професійного салону краси та майстра манікюру.