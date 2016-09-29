Металлопластиковые окна, пластиковые окна, окна пвх в калининграде - какое название наиболее удачное? Специалисты оконных компаний все же чаще используют название «пластиковые окна», полагая, что именно оно полнее отражает суть таких окон. Металлопластиковые окна – это нечто иное. Они имеют в конструкции определенную особенность. Внутри профиля металлопластикового окна от добросовестного производителя используется металлический каркас или усиление. Ширина металлического профиля внутри пластикового окна не должны превышать 1,5 мм. Металлическое усиление необходимо для придания конструкции окна особой прочности и надежности. Это позволит окну выдерживать самые тяжелые механические нагрузки.

Итак, если вы определились, что вашей квартире или офису нужны новые металлопластиковые окна, то дальнейшая информация для вас. Следует знать, что общая стоимость окна составляется из цены на сам профиль, раму, створки, стеклопакет, фурнитуру и т.п. Некоторые фирмы включают стоимость установки в общую цену. Обычно заказывая металлопластиковые окна вместе с монтажом, вы экономите свои деньги, так как фирма делает скидку на то, что вы покупаете у них и окно, и услугу установки.

Второе, о чем следует знать – это размеры проема. Не нужно хватать за рулетку – произведение замеров лучше доверить специалистам. Вызовите на дом мастеров, которые будут изготавливать вам окно и ни о чем не беспокойтесь. Профессионалы учтут все факторы, включая всевозможные усадки и допуски. Многие заказывают окно необычной формы: треугольное, эркерное, круглое и т.п. Толщина стеклопакета тоже может быть различной. Для наших широт лучше все же перестраховаться и максимально «утеплиться» за счет многослойности окна.