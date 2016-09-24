Международный союз молодежи — объединение организаций по образованию, спорту и культуре в Чехии

Одним из достойных представителей международного рынка образования является МСМ. С момента создания компании в 2007 году у каждого иностранца появилась возможность получения комплексного консультационного, а также академического содействия в вопросах получения образования в Чехии. Сегодня мсм организует профессиональные стажировки, каникулярные программы языкового и спортивного профиля для молодёжи, а также помогает студентам из других стран поступить в ВУЗы Чехии.

Почему стоит выбрать МСМ?

Эта компания предлагает множество программ на любой возраст. Благодаря тому, что МСМ постоянно участвует в международных форумах, обеспечивается соответствие её услуг стандартам, которые приняты во всем мире. На сайте eurostudy.cz предлагается ознакомиться с возможностями, которые получают заграничные студенты в МСМ. Также на ресурсе можно узнать о том, почему необходимо оформлять медицинское страхование для иностранцев и как это сделать, зачем нужна нострификация аттестата и диплома, а также много другой полезной информации.

На eurostudy.cz представлены отзывы, фото- и видеоматериалы о деятельности МСМ, а также даны ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, например, как найти жильё, можно ли заработать студенту, когда подавать заявление в ВУЗ и прочие. Чтобы выйти на контакт с представителем компании МСМ, следует заполнить форму обратной связи или написать куратору в онлайн-чате. Для обращения напрямую в главный офис потребуется отправить письмо по адресу электронной почты info@eurostudy.cz.

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