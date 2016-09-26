Особенности выбора покрышек для погрузчика

Мини-погрузчик справедливо считается одним из наиболее универсальных и компактных типов спецтехники, используемой в сфере ЖКХ и строительстве. Этот «работяга» успешно трудится в парках, заводских цехах, на складах, городских улицах и дачных участках. Учитывая разнообразие форм деятельности этой техники, производители предлагают соответствующую «обувь». Наиболее распространены шины 10-16.5, имеющие хорошие грунтозацепы и широкие канавки, способствующие высокой проходимости погрузчика. Что нужно учитывать еще при выборе покрышек?

Технические параметры

В первую очередь это типоразмер. Особо в обозначениях стоит уделить внимание числу, которое указывает посадочный диаметр изделия в дюймах. Например, шины 18.4-26 подходят к погрузчику типа «обратная лопата»; характеризуются высокой износостойкостью и сопротивляемостью к проколам. Второй важный параметр — грузоподъемность. Здесь при покупке покрышек необходимо учитывать количество слоев, которое маркируется цифрами. Например, сочетание 6Р.R обозначает, что в каркасе изделия имеется 6 кордовых промежутков.

Следующая характеристика — рисунок протектора. Здесь одно из требований заключается в обеспечении легкости хода техники по поверхности, которая может быть в виде бетона, асфальта или наоборот, труднопроходимой. В первом случае подойдут покрышки с рисунком типа «шашка». Для неустойчивых грунтов лучше использовать шины «крупная клюшка». Еще один критерий выбора — конструкция изделия. Оно может быть цельнолитым или пневматическим. Первый вариант обеспечивает хорошую маневренность и длительный срок эксплуатации. Вторая разновидность покрышек подойдет для погрузчиков, работающих с хрупким грузом. Правильный выбор типа шин гарантирует продолжительный срок службы не только самого изделия, но и спецтехники, которая будет работать с максимальной эффективностью.