Радио - это одна из разновидностей бесперебойной передачи информации, использующей радиоволны, распространяемые в пространстве.

Для радиовещания используют несколько диапазонных частот, такие как:

- сверхдлинные волны.

- длинные волны.

- средние волны.

- короткие волны.

- ультракороткие волны.

В каждом городе есть своя радиостанция. В больших городах их может быть несколько. Радиостанция это учреждение массовой информации, занимающаяся радиовещанием. Каждая радиостанция имеет свою волну вещания. Путешествуя по дороге на автомобиле, находясь на работе, или отдыхая на даче, мы включаем радиоприемник. Настраиваем нужную нам волну и слушаем любимую радиостанцию. У каждой радиостанции свое направление, своя музыка и свои передачи. Кто-то любит слушать шансон, кто-то ретро музыку, кто-то рок, а кто-то поп, но одно неизменно - это то, что на каждом радио есть реклама. Сейчас мы уже не представляем свою жизнь без рекламы. Она повсюду: на телевидении, на радио, в газетах и журналах. Как известно - реклама двигатель торговли, размещение рекламы на радио о это один из видов звуковой рекламы. К звуковым рекламам можно отнести рекламы на рынках, в метро, на вокзалах, магазинах. Зачастую реклама на радио представляет собой чтение определенного текста радио ведущим, с помощью музыки или без музыкального сопровождения.