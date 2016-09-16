Ремонт квадроциклов

Если вам необходима такая услуга, как ремонт квадроцикла, вы оказались в правильном месте. Компания "РоманМото" специализируется на ремонте и обслуживании мототехники и квадроциклов в частности. Мы имели дело практически со всеми, представленными на российском рынке производителями квадроциклов, и знаем слабые и сильные стороны каждой модели.

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Дадим скидку на дальнейшее обслуживание. Квадроциклы Stels Квадроциклы Polaris Квадроциклы Yamaha Квадроциклы Armada Квадроциклы Kawasaki Квадроциклы Arctic Cat Как и любая техника, ATV может выйти из строя в результате поломки. Наиболее надежными специалисты считают квадроциклы от японских производителей. В любом случае долговечность транспортного средства зависит от качества техобслуживания, настроек двигателя и стиля езды водителя.

Чаще всего причиной ремонта становится неправильная эксплуатация ATV. Чрезмерные нагрузки приводят к тому, что «летят» различные элементы управления и подвески амортизатор круз , тяги, «звезды», цепи. Конечно, квадроцикл предназначен для работы в условиях, близких к экстремальным. Но если от большинства поломок помогает специальная защита, то от грязи спасительного средства пока не придумали. Частые поездки по грунтовой и болотистой местности стремительно приближают момент аварии. К сожалению, об этом часто забывают, «загоняя» квадроцикл до полного износа.