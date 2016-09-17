Удаление желчного пузыря, грыжи и гастрошунтирование

Питание не всегда является правильным и может вызывать осложнения, которые выражаются на внешнем облике человека или на внутренних органах.

Удаление желчного пузыря

От неправильной пищи печень начинает вырабатывать слишком много ферментов, которые в виде желчи скапливаются в желчном пузыре. Высокий уровень желчи заставляет всю пищеварительную систему работать неправильно, вызывая панкреатит, желчнокаменную болезнь, холецистит. Чтобы спасти свой организм с изрядным скоплением желчи, одним правильным питанием не обойтись. Существуют два вида операций на удаление желчного пузыря в Москве:

Открытая холецистэктомия предусматривает удаление желчного пузыря через широкий разрез брюшной полости. После такой операции реабилитация занимает 2 месяца. Несмотря на большой период реабилитации, в некоторых случаях возможен только такой метод. Например, при наличии крупных камней или при сильном воспалении;

Лапароскопическая холецистэктомия выполняется через маленькие сантиметровые проколы, в которые вставляется лапароскоп (тонкая трубочка с маленькой камерой, благодаря которой хирург на большом экране видит все происходящее). Так как прямого контакта с человеком нет, то риск воспалений и инфекций значительно ниже, чем в открытой холецистэктомии. Выписывают из больницы пациентов уже на следующий день. А результаты анализов в Москве с доставкой отправят на ваш адрес.

Гастрошунтирование

Если неправильное питание проявляется в виде ожирения и его не получается вылечить, то люди прибегают к гастрошунтированию. Это искусственное уменьшение желудка и всасывания пищи в пищеварительном тракте. Из-за уменьшения прохода для еды, она медленнее переваривается, а значит, человек дольше испытывает чувство насыщения, меньше ест и худеет. За гастрошунтирование цена в Москве зависит от клиники, в которой вы его делаете. Доверяйте такую сложную операцию только проверенному хирургу, потому что малейшая оплошность может привести к серьезным последствиям.

Удаление грыжи

Грыжа всегда влечет за собой боли. Секвестрированная грыжа, которая вызвана выпадением межпозвоночного диска в место скопления нервов у спинномозгового канала, может привести к параличу. А компрессия спинного мозга, которая является последствием грыжи, может вызвать онемение конечностей. Вы можете отправить снимки в Москве с доставкой в клинику, чтобы врач определил, нужна ли в вашем случае операция. Так, удаление грыжи в Москве поможет вам излечиться от этого коварного недуга, ведь очаги боли будут поставлены на место.

Хирургическое вмешательство требуется в большом ряде заболеваний, и если врачи говорят вам, что без него не обойтись, не затягивайте надолго, ведь от этого зависит ваша дальнейшая жизнь.