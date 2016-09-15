Выходной тур в Казань — это своего рода мини отпуск.

Тур выходного дня — это своего рода мини отпуск, который позволит сменить обстановку и подарит широкую гамму положительных эмоций. Казань, расположенная на левом берегу реки Волги, является богатым историческим и культурным центром, а также входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Город, в котором соседствуют мечеть и православный храм. Город величественной архитектуры и всемирно известных святынь.

Взяв с собой все самое нужное и не забыв фотоаппарат, за два дня можно не только посмотреть все достопримечательности, а еще и сделать массу замечательных кадров, которые будут напоминать о незабываемом уик-энде еще долгое время.

Будьте уверены, выходной тур в Казань — это не просто тур, в этом городе каждый из туристов, будь то школьник или пенсионер, найдет для себя ту частичку, которая останется в его в памяти навсегда.

Первый день экскурсии включает в себя посещение архитектурных памятников, таких как Старо-Татарская слобода, с её известной мечетью Марджани, Булак с его семью мостами, Площадь Свободы, с которой открывается невероятный панорамный вид на город, так же сможете посетить Национальный Культурный Центр г. Казань и Казанский Федеральный Университет. Этот город не оставит Вас равнодушными, ведь здесь вдохновлялись русские писатели и поэты, такие как Л.Н. Толстой, В.В. Маяковский и А.М. Горький.

Так же, у Вас будет возможность посетить музей-заповедник «Казанский Кремль» с его уникальными памятниками. Несмотря на то, что посещение заповедника длится всего час, за это время Вы посетите известную на весь мир мечеть Кул-Шариф. После экскурсии у Вас будет свободное время, которое вы сможете провести на свой вкус.

Второй день будет посвящен о. Свияжск и Раифскому монастырю, где у вас будет возможность преклониться пред Чудотворной Иконой Грузинской Божьей Матери и увидеть множество других святынь. Завораживающие пейзажи, умиротворенность и спокойствие здешних мест привлекает множество туристов круглый год. Каждый кто, кто посетил эти места единожды, возвращается к ним снова и снова.

Такие, казалось бы, на первый взгляд насыщенные выходные принесут Вам массу впечатлений и положительных эмоций. Все что Вам нужно для такого путешествия, это добраться самостоятельно до города, а всеми организационными моментами займется туристический оператор «Буревестник». И не забудьте хорошее настроение и улыбку.