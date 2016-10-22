Бережем зубы с детства

Как известно, углеводистая пища (сладкое, мучное), плохая экология, вредные привычки, недостаток кальция и фтора приводят к появлению кариеса. Кариес молочных зубов может появляться в раннем возрасте, начиная с 1,5 лет. В таком возрасте происходит самоочищение зубов при приёме жесткой пищи (фрукты, овощи).

Родители редко замечают кариес на ранних стадиях и поздно обращаются к стоматологу. Кариес молочных зубов развивается очень быстро. Это связано со структурой эмали. Часто обратившись к врачу, родители слышат, что зуб надо удалить. Такой диагноз приводит их в шок. Они просят доктора сделать хоть что-нибудь. Конечно, для удаления молочных зубов есть определённые показания. Но не стоит из-за кариеса удалять зуб, если не подошло время ему выпадать (год до смены зубов) ведь каждый молочный зуб "держит" место для постоянного зуба.

Только специалисты могут определить степень поражения и принять решение - удалять зуб и лечить его. Поэтому, необходимо обращаться своевременно в стоматологическую клинику, и не только тогда, когда проблема уже очевидна, но и для профилактики, ведь мы хорошо помним, что болезнь проще предупредить, чем лечить. Здесь вам проведут профилактические осмотры и выберут, при необходимости, оптимальный способ лечения. Современная техника и опыт врачей позволяют выявить даже малейшее повреждение зубов, когда можно обойтись лечебными зубными пастами или микропломбой.

Но нельзя забывать, что зубы подвижны в любом возрасте. Отсутствие даже одного зуба, может привести к значительным изменениям в зубочелюстной системе, так как зубы начинают двигаться в сторону дефекта и закрывают место для постоянного зуба. Преждевременное удаление молочных зубов изменяет сроки прорезывания - вызывает преждевременное прорезывание зубов, минерализация эмали которых не завершена, или ретенцию зачатков (задержку прорезывания). Ребенок активно растёт и происходит структурные и функциональные изменения зубочелюстной системы. Отсутствие зубов приводит к развитию зубочелюстной аномалии, на лечение которых требуются годы.

Существуют лечебные и профилактические конструкции, применяемые при преждевременном удалении молочных зубов. Эти аппараты индивидуально изготавливаются в технической лаборатории. Для этого необходимо обратится к врачу-ортодонту, который подберёт для ребенка необходимый аппарат.