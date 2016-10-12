Бетонные полы

Одним из старейших материалов для строительства является бетон. В прошлом веке появилось металлическое армирование, в то же время бетон стал одним из самых применяемых материалов в строительстве. Основные его особенности это долговечность, устойчивость к коррозии, ультрафиолету и влаге, к различным химическим действиям и к микроорганизмам. Все эти параметры бетона позволяют использовать его для выравнивания пола, ведь именно пол в помещении берет на себя максимальные нагрузки.

Устройство бетонных полов это достаточно оптимальный и недорогой способ покрытия пола.

На сайтах многих строительных компании представлены различные виды технологий укладки бетонных полов. Но вначале рассмотрим, что же представляет из себя бетонная смесь. В основном, она состоит из цемента, заполнителей, специальных добавок и воды. Цемент смешивается с водой до образования вяжущего вещества, затем добавляются мелкие заполнители, образуя цементный раствор. В качестве мелких наполнителей и добавок используется песок, шлак, зола. Крупные наполнители — это керамзит, гравий или щебень.

Для придания бетонной смеси необходимых для выполнения работ параметров предусматривается добавление специальных присадок с различными свойствами, например, присадки, обеспечивающие водоотталкивающие свойства, присадки, задерживающие схватывание или ускоряющие отвердевание, улучшающие морозостойкость или повышающие пластичность.