История бильярда

Бильярд появился в России 300 лет назад говорят, Петр I привез игру из "неметчины" в числе прочих диковин. Играли до революции и после нее но уже все меньше и меньше. После войны бильярдные вообще стали закрываться одна за одной, поскольку власти решили объявить их притонами, где собирается шпана и идет игра на деньги.

Сегодня игры на деньги собирают все больше поклонников легкой наживи, но все чаще за неумением их выигрывать и за отсутствием опыта, проигравших намного больше чем тех, кому улыбнулась фортуна. Те же ставки на спорт, очень популярное направление для новичков и профессионалов. В помощь приходят букмекеры. Но где найти хорошего букмекера?! Вопрос не простой. Представляем вашему вниманию рейтинг букмекерских контор, с помощью которого вы объективно сможете оценить все за и против представленных компаний. Будьте внимательны и удачи вам!



Правда, в среде профессиональных игроков бытует другая точка зрения: послевоенные начальники местного масштаба начали обзаводиться домашними бильярдными, а самым простым способом приобретения стола для них была ликвидация общедоступных столов. Так это или нет, но уже в 70-80 годах бильярд можно было обнаружить исключительно в домах отдыха и Домах офицеров. Но заходить в общедоступные заведения любителю не стоило.

В бильярдной игре, так же, как и в карточной, есть профессиональные мошенники "шпилевые". Надо сказать, что на бильярде нередко играют на деньги (зачастую символические, но случаются и крупные ставки). Шпилевой, умело притворяясь игроком-неумехой, проигрывает несколько партий случайному партнеру, а потом начинает постепенно поднимать ставки что, естественно, ему удается.

Когда ставки становятся действительно крупными, фортуна, как по мановению волшебной палочки, отворачивается от жертвы, и та остается один на один с хладнокровным профессионалом, который способен выиграть партию, не дав партнеру шанса сделать хоть один удар.

Разумеется, человек в здравом уме не станет заглядывать в заведение, где он может нарваться на шпилевых. Особенно если у него есть выбор. В Москве много частных бильярдных салонов, которые стараются сделать времяпрепровождение своего гостя действительно комфортным. Первое, что их отличает, это налаженная служба безопасности (хотя и абсолютно не бросающаяся в глаза клиенту).

Если в ночных клубах и ресторанах перед охраной, как правило, стоит задача оберегать гостей от физического урона, то персоналу хороших бильярдных приходится заниматься еще одним важным делом вычислять шпилевых и пресекать их контакты с гостями. Говорят, что это нетрудно по крайней мере большинство московских шпилевых хорошо известны