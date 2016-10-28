Диссертация на пути к успеху студента

Чтобы выяснить что же угрожает современному студенту, познакомимся с понятием опасность. Опасность - это явления, способные в наносить вред человеку. С самого рождения человек подвергается воздействию разных событий и явлений - будь то стихийные бедствия или бытовые ситуации. Но если в детстве о безопасности ребенка должны заботиться родители, то в студенческие годы уже повзрослевшие юноша или девушка сами за нее отвечают. Также они отвечают за свою работу. Диссертация на заказ должна быть выполнена в срок и качественно.

Рассмотрим несколько источников опасности, представляющих угрозу для здоровья, благополучия и жизни студента. Первый источник - это окружающая его среда, его контакты. Опасность может исходить от других людей, общественных событий, техники и самой природы.

По данным статистики самой опасной угрозой здоровью людей во всём мире являются дорожные происшествия. Ежегодно в ДТП погибают более 1.3 млн. людей человек. Среди них, конечно же, есть и студенты. Молодые водители, которые только начали управлять транспортным средством, боясь опоздать на занятия в учебном заведении, зачастую нарушают правила дорожного движения: проезжают на красный свет, не пропускают пешеходов, превышают скорость. Не соблюдают ПДД и пешеходы, часто переходя дорогу в неположенном месте. Стараясь сэкономить свое время, молодые люди не задумываются о последствиях, которых можно было бы избежать.

Многие студенты, обучающиеся в других городах, живут в общежитиях. Почувствовав вкус свободы, они связываются с плохой компанией и начинают вести нездоровый образ жизни: курить, распивать спиртные напитки, принимать наркотики, гарантии никто не дает. Лишь немногие не поддаются соблазну пуститься "во все тяжкие", понимая, что все вышеперечисленное - удел слабых и глупых людей, которым безразлично свое будущее.

Велика вероятность получить вред здоровью во время обычной уличной прогулки. Любой человек может поскользнуться/оступиться/споткнуться и упасть, получив при этом легкую или тяжелую травму. Студенты, ведущие активный образ жизни, часто получают спортивные травмы - от растяжений и ушибов до вывихов и переломов. Важно соблюдать все меры безопасности в том или ином виде спорта: следить за техникой выполнения, регулярностью занятий и экипировкой.

Также угроза здоровью существует и в помещении. Стул, на котором сидит студент, может сломаться; пирожок, который продали в университетской столовой, может оказаться несвежим; кашель или насморк соседа по парте может вызвать острое заболевание. Большинство окружающих объектов таит потенциальную опасность: отвалившаяся побелка или штукатурка на потолке, удар током от оголенного провода электросети, падение на только что вымытом скользком полу.

Второй источник опасности для человека - его внутренний мир и отношение к самому себе. Постоянное недосыпание, несоблюдение режима дня, неполноценное питание, вредные привычки могут вызвать ослабление физического и психического здоровья. Немаловажной составляющей также является социальная адаптация учащегося среди сокурсников и педагогов. Главное - не замыкаться в себе и принимать активное участие в жизни курса.

Бдительность, организованность и самодисциплина - залог здоровья и успехов студента. Очень важно пройти этот жизненный этап достойно, ведь он является фундаментом для дальнейшего становления личности.