Для чего нужен семейный доктор?

В наше время семейный доктор стал весьма популярен. Такой специалист, прекрасно разбирающийся не только в терапевтических заболеваниях, но и в педиатрии, может стать прекрасным вариантом для всей семьи.

Семейный доктор будет досконально знать историю болезней всей вашей семьи, посетит Вас в короткие сроки тогда, когда Вам это понадобится, сможет порекомендовать, какие прививки лучше сделать, а от каких отказаться, а при наличии каких-либо аллергических реакций на препараты никогда не назначит то лекарство, которое способно вызвать у Вас сыпь или удушье. Если же Вам понадобится помощь узкого специалиста, то семейный доктор посоветует грамотного в этой области специалиста.

Самое же приятное заключается в том, что все вышеперечисленные функции будет выполнять один человек, который и будет лечить всю Вашу семью, начиная от назначения витаминов и заканчивая профилактическими мероприятиями.

Как выбрать семейного доктора?

Прежде всего проверьте наличие у доктора соответствующих документов, удостоверяющих наличие у него медицинского образования. У врача должен быть как минимум диплом об окончании медицинского института и, конечно же, оформленная по всем правилам санитарная книжка.

Также решите для себя, насколько Вам приятен этот человек, так как, скорее всего, в Вашем доме он станет частым гостем. Важно все, начиная от педантичности и способности доктора оказываться на месте в нужное время, и заканчивая его чистоплотностью и порядочностью.

Узнайте у врача, какими именно навыками он обладает, может ли при необходимости поставить систему или сделать укол. Не лишним будет и если он владеет хотя бы элементарными знаниями (и умеет применять их в жизни) о хирургической обработке. Кроме того, многие врачи сейчас совмещают множество профессий и являются не только терапевтами, но и, к примеру, прекрасными лорами. Или великолепно делают взрослый и детский массаж. Но как минимум два образования должно интересовать Вас точно. При наличии детей семейный доктор на дому должен быть прекрасным терапевтом и педиатром.

К слову, порою у врачей, помимо знаний, нет «за душой» ничего. А ведь практические умения не менее важны! Поэтому обязательно поинтересуйтесь у врача, в каких отделениях он проходил и чему научился. Грамотного доктора навряд ли смутит Ваше излишнее любопытство, так как дело касается очень серьезного вопроса – здоровья Вашего и Вашей семьи.