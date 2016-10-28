Этапы укладки плитки в ванной комнате

Укладка плитки в ванной — это один из лучших вариантов надежного и долговечного покрытия для потолка и стен в данном помещении. Поэтому, когда Вы будете проводить ремонт в ванной, то следует поставить обработку на первое место! Как раз плитка является идеальным вариантом для отделки ванной. Это прочный и долговечный материал, который не боится перепадов температур и постоянной влажности. Керамическая плитка для пола и для стен в ванной очень популярна в наши дни, так как существует множество ее разновидностей. А если правильно использовать различные варианты ее заключения, то это помещение легко превратится в шедевральный образец работы настоящего профессионала.

Правильное сочетание фактур, цветов и элементов декора позволит превратить весь внешний вид помещения и предаст ему больше изысканности и утонченности. Если не следовать правилам, то в межплиточных швах может появиться плесень. Чтобы этого не произошло, лучше обратиться к профессионалу. Укладка плитки в ванной — это огромный комплекс работ, который начинается с обивки старой плитки и заканчивается заключением новой. Выполнить этот процесс самостоятельно не всем под силу. Можно изучить много литературы и использовать современные материалы, но даже в этом случае, нет гарантий, что у Вас все получится. Это довольно кропотливая работа. Но научиться может каждый, нужно только желание, а поможет вам в этом портал http://vannapedia.ru/.

Этапы укладки плитки в ванной:

1) Готовим поверхность (очищаем стены от старого раствора, грязи и пыли),

2) Выбираем и наносим клеящий раствор (выбирайте только тот клей, который подойдет для данного типа плитки),

3) Отрезаем плитку (наплитку наносятся резки дальнейшего отрезка плитки с помощью стеклореза),

4) Знакомство (непосредственно сами работы по укладке плитки). Следуя этим этапам и досконально их изучив, Вы добьетесь желаемого результата. Также следует обратить особое внимание на укладку плитки на полу.