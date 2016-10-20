Фен-шуй как путь к удаче и процветанию

Сейчас довольно много людей пытаются найти объяснение тому, почему их постигают неудачи и невезение. В поисках причины наши люди даже обращаются к такому далекому и не слишком знакомому нам Фен-Шуй. Многие в силу своей не опытности считают, что прочитав или увидев запись, о том, что нужно иметь в доме талисман и удача придёт к вам, просто идут, покупают нужную вещь и даже не задумываются о том зачем это нужно и как именно оно поможет. А ведь Фен-Шуй - это не просто рассказы, что нужно иметь и чего не следует держать в доме, это целое учение, которое при правильном подходе сможет помочь привнести в жизнь гармонию и счастье.

Согласно Фен-Шуй все вещи и все в мире имеет свои собственные потоки энергий. И то какая именно энергия протекает у вас дома и влияет на общее благополучие семьи. Для того чтобы в вашем доме и в отношениях появилась гармония следует внимательно изучить, что сейчас в вашем доме не так, какие именно вещи мешают благоприятной энергии беспрепятственно проникать в ваш дом.

Так, например, для того чтобы наполнить гармонией интимную жизнь нужно внимательно посмотреть на вашу кровать. Как она стоит, какое на ней постельное белье? Кровать должна стоять в спальне так, чтобы любой из супругов мог свободно встать со своей стороны. Постельное белье должно быть розового или персикового цветов. В отличие от распространенного мнения, что красный цвет- цвет страсти, постельное белье такого цвета в спальне не должно быть. Как и темно синий и черный, они несут в себе негативный посыл, который отразиться на сексуальных отношениях партнеров.

Считается, что в доме необходимо иметь растения, но обязательно живые и не в спальне. Согласно Фен-Шуй в доме не должно быть никаких вьющихся растений, следует убрать и кактусы. Вьющиеся растения способны «утянуть» мужчину из семьи, а кактусы могут «ранить» любовь и она уйдет из вашего дома.

Для гармонизации отношений необходимо в доме иметь парные фигурки, считается, что одинокие несут в себе негативную энергетику. Необходимо пересмотреть, какие сюжеты изображены на картинах, панно, которые висят у вас на стенах. Картины несут в себе заряд энергий, и от того что там изображено и зависит какая энергия от них исходит.

Ревизию следует провести и в шкафу, выкинув при этом все старые и не пригодные к носке вещи и обувь. Они накапливают в себе энергию застоя, не позволяя другим положительным энергиям влиться в вашу жизнь. Ревизия должна быть сделана и на кухне. Без сожаления отправьте в мусорное ведро всю треснувшую, лопнувшую посуду. В этих трещинах накапливается негативная энергетика, мешающая вашей жизни.

Как видим, для того чтобы наполнить дом счастьем и гармонией не следует бежать в ближайший магазин, за какой ни будь вещицей приносящей удачу. Сперва нужно подготовить почву, для того чтобы эта энергия смогла влиться в ваше жилище.