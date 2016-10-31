Газовые котлы отопления: плюсы и минусы

Газовые системы в настоящее время являются самыми популярными в сфере отопительных систем, которые устанавливают во многих частных дома, где есть газовое оснащение. Даже организации, которые занимаются установкой отопительных систем, чаще всего рекомендуют от компании Технопарк газовые котлы отопления цены на котороые от 10 000 рублей. А всё это происходит за счёт того что газ является наиболее дешёвым топливом в настоящее время.

Положительные свойства, которые присущи газовым котлам:

- в данной разновидности котлов нет необходимости постоянно следить за огнем, что бы он ни погас, так как газ в систему подаётся постоянно, но если, же в какой, то момент пламя гаснет, то при помощи электрического поджигателя искры оно будет вновь зажжено. Это является очень большим плюсом по отношению к котлам, особенно, если вы предпочитаете бурение скважин на воду и имеете дело с большими объемами воды;

- газовый котёл имеет высокий коэффициент полезности, а денежная стоимость топлива, которое он поглощает довольно низкая, то есть за невысокую стоимость котёл вырабатывает как можно больше тепла;

- при помощи газовой отопительной системы можно обогреть помещения, имеющие большую площадь.

Отрицательные свойства газовых котлов:

- для того что бы установить котёл данного типа предварительно следует получить разрешение у определённого государственного органа. Для того что бы это сделать максимально быстро нужно перед получением разрешения установить датчик расхода дрг м, составить проект, подписать договор с компанией которая будет производить установку. Составить проект должна организация, которая будет заниматься установкой котла;

- для того что бы эксплуатировать газовый котёл следует заранее подумать о наличии дымохода для выхода отработанного газа, котёл лучше всего устанавливать в отдельном помещении если есть такая возможность. Такое помещение должно иметь отдельный выход на улицу, а так же иметь большое количество воздуха;

- если давление в системе уменьшается, или же горелки уже устарели, котёл может начать коптить и тем самым выделять меньше тепла для помещения;

- если помещение, которое планируется отапливать газовым котлом, имеет площадь меньше 100 квадратных метров, то это становится экономически не выгодно для потребителя;

- пламя, которое находится в котле открытое, то есть является зачастую не безопасным при использовании;

- следует применять исключительно адаптивные газовые котлы, так как давление газа очень часто падает, а адаптивный котёл сможет самостоятельно его нормализировать;

- следует дополнительно установить систему автоматики, которая будет автоматически контролировать, то что бы ни случилась утечка газа.