І жодних чорних плям!

Доволі часто, записуючись на такі процедури, як: манікюр педикюр у Рівному, клієнти скаржаться на чорні цятки на руках. Ця неприємність може затьмарити відпочинок та зіпсувати враження від щойно придбаної сукні чи блузи. А саме під час виконання нарощення нігтів, манікюру гель-лаком чи просто манікюру, педикюру рівняни зосереджують увагу на власних недоліках, що є цілком зрозумілим: усі хочуть виглядати ідеально на виході з салону. Втім, не всі косметичні недоліки знаходяться у професійному полі майстрів манікюру. Позбавитись від чорних цяток на руках можна і за допомогою рецептів народної медицини.

По-перше, робимо ставку на лимон. Відомий факт, що лимонний сік має відбілюючи дію, а оскільки цей продукт є у кожному домі, то приготувати відбілюючи маску для рук буде надзвичайно просто. Для цього потрібно змішати лимонний сік, білок одного яйця та кілька крапель ефірного масла лаванди (можна використати розмарин чи навіть апельсин, щоб підсилити цитрусові нотки). Білок необхідно збити до густої піни (швидше за все, доведеться скористатися міксером), додати туди лимонний сік і прогріти на повільному вогні до густого стану. Накладаючи таку маску, ви не лише отримаєте гарний свіжий колір рук, а ще й зробите ваші руки неабияк гладенькими. Зберігати маску можна кілька днів, щоразу збовтуючи перед ужитком. А накладати можна як на шкіру рук, так і ніг. Це стане чудовою підготовкою для процедур манікюру, педикюру у Рівному у салоні Vanille.

Ще один засіб для боротьби із чорними цятками та пігментними плямами – теж частий гість вашого холодильника. Це огірок. Маска з огірка створюється шляхом натирання його без шкірки на дрібній терці. Фактично, це єдина складова маски. Нанесіть її на 20 хвилин і змийте теплою водою – результат гарантовано.

Гладка шкіра рук і ніг ідеально рівного кольору – це гарний початок для дизайну нігтів, адже розпис нігтів зазвичай підкреслює руки, акцентуючи на них увагу

У разі, якщо чорні цятки з’явились не тільки на руках, а і під нігтями, спеціалісти рекомендують процедури хімічного пілінгу такої глибини, яка відповідатиме ситуації з неприємною пігментацією. Інший варіант – мезопілінг, що виконується із використанням гліколієвої кислоти. Така процедура практично не має проти показів, а тому вирішує проблему чорних цяток щоразу, коли вони вас турбують.