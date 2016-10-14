Как подобрать обувь на полную ногу с высоким подъемом?

Безусловно, лучше приобрести одну пару хороших туфель, чем три плохих. Но выбрать их непросто. Такая обувь должна быть качественной, удобной, стильной и красиво смотреться. А тем покупательницам, которые имеют полные ноги и высокий подъем, нужно придерживаться нескольких простых правил.

Общие рекомендации заключаются в том, чтобы выбирать обувь с закругленными носками, избегать крупных пряжек и шпилек. Полная дама на высоких тонких каблуках будет выглядеть смешно. Кроме того, нагрузка на позвоночник будет чрезмерной и походка от этого испортится. Лучше отдавать предпочтение небольшим каблучкам и платформам до 4-х сантиметров. Девушкам иногда приходится весь день быть на ногах, поэтому колодка должна быть удобной.

Осень и зима

Сапоги для крупных девушек должны:

плотно охватывать ногу;

отличаться высоким голенищем;

быть украшенными вертикальными декоративными элементами;

Вышивка, кружево или вертикальные цветные вставки отвлекают внимание от размера обуви и визуально стройнят ноги. Узкая и удлиненная форма всегда будет выглядеть изящно и украсит любую модницу. Также можно выбрать модель со шнуровкой спереди, которая скроет высокий подъем. Сейчас в магазинах представлена такая женская обувь 43 размера купить которую захочется любой девушке. А ассортимент настолько богатый, что без покупок никто не останется.

Весна и лето

Потепление располагает к романтичному настроению и обновлению гардероба. Плетеные босоножки будут выглядеть особенно изящно и элегантно. Подойдут также модели со шнуровками. Все бусинки, ленточки и подобные детали должны быть мелкими и располагаться в верхней части обуви. Также можно смело надевать лодочки с вырезами впереди. Педикюр должен быть аккуратным, с закругленными ногтями, а темный цвет лака сейчас в моде.

Яркие и сочные цвета будут уместны и создадут прекрасное летнее настроение. Важно знать свои особенности и подбирать для себя обувь тщательно, не жалея времени и усилий. А те девушки, которые предпочитают покупать для себя сапоги или кроссовки в мужских отделах, могут столкнуться с деформацией ступни и проблемами со здоровьем.