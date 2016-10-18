Как защитить дом от огня?

В последнее время стало модным возводить на своем приусадебном участке сооружения из сруба натурального дерева. И это неудивительно, если принимать во внимание все плюсы такого жилья. Но речь пойдет не об этих преимуществах, а о защите таких дорогостоящих построек от возможных форс-мажорных и экстренных ситуаций.Чтобы защитить дом от непрошеных гостей в ваше отсутствие не лишними будут стальные оконные решетки. Самую большую опасность для деревянных сооружений представляет именно огонь, поскольку его действие наносит самый ощутимый урон рубленым баням, домам, хозяйственным и развлекательным постройкам. Поэтому именно на стадии проектирования должна быть предусмотрена качественная и полноценная огнезащита. В таких домах обязательно должна быть установлена противопожарная дверь, и вся конструкция дома пропитана противопожарными средствами.

Какие существуют средства защиты от огня? Антипирены, или химикаты, препятствующие разрушительному действию пламени, можно условно разделить на несколько групп, а именно:

огнезащитные лаки;пропитки;огнезащитные краски. Именно на этом этапе возникают вопросы: чем все эти приспособления отличаются друг от друга, и какой вариант предпочтительнее? Кардинальная разница состоит в химическом составе и методе защиты дерева. Существует 3 группы огнезащитной результативности, самую высокую из которой демонстрирует именно лак, тогда как пропитке отведено второе почетное место. И это даже не из-за того, что она несколько хуже защищает от пламени: пропитка может искажать природный рисунок среза дерева. Лак же представляет собой бесцветную органическую субстанцию, которая способна предупредить возгорание, сохранить красоту и величие древесины.

Антипирены объединяет только одно качество, а именно — механизм их действия. В процессе пожара все они начинают плавиться, в результате чего на поверхности материала появляется пленка. Она затрудняет доступ кислорода к очагу возгорания.

Как и любой другой отделочный материал, огнезащита должна периодически обновляться. Именно поэтому раз в несколько лет нужно покрывать все деревянные элементы одним и тем же средством или сочетающимся с ним аналогом. Опытные прорабы не рекомендуют тратить лишние средства на иностранное газовое пожаротушение или пропитку. Они ничем не лучше отечественных, имеют такую же эффективность и расход.

Источник www.firstgroupdoors.com.