Какие планировочные решения сегодня предлагают застройщики?

Если Вы, наконец, решились на покупку квартиры в новостройке, то перед вами сразу встает вопрос – какую планировку выбрать. На ваше решение повлияет несколько факторов, давайте разберем основные.

Современные покупатели стали предъявлять высокие требования к планировкам в новостройках, да и сами запросы человека нового тысячелетия кардинально изменились. Если еще пару лет назад человеку для счастья хватало просто уверенности в том, что это у него теперь есть собственные надежные стены и крыша над головой, то теперь, прежде чем совершить выбор в пользу определенной квартиры покупатель тщательно изучит район новостройки, его инфраструктуру и экологическую безопасность, технологию строительства новостройки. А также соответствие запросу - удобство и эстетика проекта.

Самыми требовательными клиентами являются покупатели квартир бизнес и премиум класса. Площадь квартиры должна быть никак не меньше 120-150 м2, в планировке должно быть учтено наличие не менее 2 спален и 2 санузлов, обязательное присутствие гардеробной и объединенной гостиной с кухней.

С запросами поскромней являются покупатели квартир в сегменте «комфорт» - площадь квартир от 80 до 85 м2. На небольших площадях трудно создать неповторимое планировочное решение, но застройщики все рано стремятся создать максимально комфортные условия для проживания.

На сегодняшний день застройщиками предлагается несколько видов планировок:

Свободные планировки - набирает все большую популярность в современном жилом строительстве. Особенностью таких планировок является то, что они сдаются без внутренних стен – перегородок. То есть покупатель, после получения ключей, самостоятельно планирует распределение комнат и на свое усмотрение сам устанавливает в нужном месте стены, разделяющие комнаты. Однако, при таком варианте, покупателю необходимо нести дополнительные траты на дорогостоящий ремонт с установкой перегородок. Квартира с изолированными комнатами –комнаты не имеют непосредственного сообщения друг с другом, то есть из одной комнаты нельзя попасть в другую, только из коридора. Со смежными комнатами – то есть из одной комнаты, можно попасть в другую комнату. Индивидуальная планировка – чаще всего предоставляется только в новостройках премиум класса.

Тем самым, сегодня потребителю предлагается широкий выбор квартир различных по метражу, форме комнат и их размещении в квартире. Не бывает плохой или хорошей планировки, просто каждый выбирает то, что ему наиболее подходит!

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