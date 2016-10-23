Кому продать битый автомобиль

После аварии, когда все ее участники пришли в себя, возникает вопрос: что делать с битым автомобилем? Иногда он уже не подлежит восстановлению, а ремонт будет стоить дороже, чем покупка новой машины. При этом ее нужно где-то хранить. Хорошо, когда есть гараж. Если нет, то вам придется платить за место на стоянке. Не забудьте еще и про налоги. Поэтому лучшее решение – продать машину. Это можно сделать, подав объявление или обратившись в фирму, основной вид деятельности которой - скупка битых авто в москве. Какой способ лучше?

Продать по объявлению

Существуют специальные сайты или газеты. Туда вы и подаете информацию о своем транспорте. За какую цену продать, решать вам. Все зависит от состояния машины (на ходу она или нет, год выпуска, комплектация). В любом случае, битый автомобиль не удастся продать дорого. Можно рассчитывать получить лишь 30-50% его рыночной стоимости.

Специальные компании

Сейчас существует множество фирм, которые специализируются на скупке битых автомобилей. Если машина не сильно пострадала во время аварии, ее там ремонтируют. В случае, когда она не подлежит восстановлению, разбирают на детали и продают их. На сайте такой компании вы можете поместить фотографии своей машины для предварительной оценки. После этого приедет специалист, и, если вы согласны на предложенную цену, покупает авто. Всю сумму получаете сразу. В услугу входит также переоформление документов. Но следует учесть, что за свою машину вы выручите на 15-20% меньше, чем от продажи по объявлению.

Не бросайте свой разбитый автомобиль ржаветь на стоянке. Чем дольше он там находится, тем больше деталей приходит в негодность. Соответственно уменьшается стоимость. Кроме того, без своевременной утилизации автомобиль будет загрязнять окружающую среду и нанесет вред экологии. Продав машину, вы получаете не только финансовую выгоду, но и моральное удовлетворение.