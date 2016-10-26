Куда вложить деньги в Москве?

Давайте поговорим с вами о банковской системе. Начнем с такого момента, что делать вклады в банке полное безумие. Дело не в кризисе, а самой системе капитализма. Во время этой системы положить деньги в банк, значит их потерять. Самое смешное, что банк не лопнет, вам дадут больше бумажек, чем вы положили на счет, но деньги вы потеряете. Гораздо больше Вы можете заработать, если обратитесь к проекту "Личный инвестиционный советник"

Что такое деньги?

Мышление человека крайне забавная штука. Для него больше, всегда лучше. Иметь 2 монеты лучше, чем одну. Только такое неверно! Деньги сами по себе не имеют ценности. В древности в качестве денег выступали: ракушки, камушки, перья птиц, медь, серебро и золото. Сейчас времена изменились. Деньгами считаются бумага, метал и пластик, а ещё нолики в компьютерной базе. Одной из самых дорогих валют мира является доллар. Представим, что лично вы читатель оказались на необитаемом острове и у вас долларов 18 тонн (даже не миллионы, а именно на тонны счет). Понятно, что вы не можете пойти в магазин, их просто нет. Не будет возможности договориться с хищником вас не убивать, если вы дадите доллары. Вас не станут лечить мартышки даже за очень большие деньги. Зато можно будет использовать их как туалетную бумагу или как растопку для костра.

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Ведь деньги сами по себе не чего не стоят. Более того некоторые валюты мира, которые считаются дешевыми выглядят куда красивее с художественной точки зрения чем доллары США. Ценность денег определяет сам человек или общественный договор. Иногда за 1 монету можно купить больше чем за 100 монет. Инфляция знала разные веселые истории, например в некоторых странах (Германия) за тачку денег можно было купить булочку. Одновременно в 20-е годы (когда в Германии была гиперинфляция) за 1 монету в несколько центов можно было купить булочку в США.

Зачем так долго казалось бы о простых вещах? Нужно понимать, не важна сумма (количество бумажек), важно только, что можно купить на эти деньги. Даже название не имеет значения. Допустим, в РФ за 200 рублей в 90-е можно было купить жевательную резинку, сейчас можно купить куда больше, а в Российской Империи, можно было купить село с крепостными крестьянами.

Вернемся к банкам

Средний процент который предлагает банк по вкладу составляет 4-8… Не будем мелочными и представим банк, который дает 10% годовых. Делаем вклад в банке на 10 лет в 2006 году на 1000 рублей и в 2016 получаем 2000 рублей. Выгода кажется очевидной. Однако мы помним про покупательскую способность денег (что долго и нужно выясняли выше)…

В 2006 году буханка хлеба в среднем (зависит от региона) стоила 10 рублей, а значит за 1000 рублей покупатель мог приобрести 100 буханок хлеба.

В 2016 году буханка хлеба в среднем (зависит от региона) стоит 30 рублей, а значит за 2000 рублей покупатель может себе позволить 67 буханок хлеба (там 66.666 в периоде, но мы округлили). Значит, потеря будет составлять 43% из вложенных денег.

Представим ситуацию, клиент приходит в банк, делает вклад на условиях 1000 рублей вклада в 2016 году, но забрать сможет в 2026 570 рублей. На таких условиях вкладывать деньги люди просто не будут! Зато если доверчивому гражданину пообещать умножить деньги в 2 раза, он согласиться, потому, как в 2 раза умножить деньги «выгодно»...

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Вывод и совет

Так и работают наши банки, потому и нельзя делать вклады. Самое разумное вложение приобретение недвижимости. Только не нужно думать, что такое сложно или слишком дорого. Конечно, человек если не миллионер жилье покупает 1-2 раза з жизнь, но есть другие формы недвижимости кроме жилья. Приобретение обычного гаража сохранит ваши деньги, даже если у вас нет машины. Гаражи же бывают разные капитальные и металлические на любой кошелек.