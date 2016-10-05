Металлические аппликаторы: как использовать в лечебных целях

Многие слышали о лечебном эффекте от использования аппликатора Кузнецова. Если да, то знают и о том, что сохраняется он незначительное время. Причина заключается в том, что в данном терапевтическом приспособлении иглы сделаны из пластмассы – материала инертного, не провоцирующего в организме никакой ответной реакции.

Совсем другое дело аппликаторы металлические, представленные на сайте http://doctormagic.ru/shop/ID_0_332_V0.html в большом ассортименте. Это приспособление обеспечивает не только длительный лечебный, но и профилактический эффект. Происходит он благодаря тому, что на основе располагают иглы из различных благородных металлов – цинк, медь, никель, железо. Размещают их на коврике очень близко друг к другу, поэтому никаких болевых ощущений при использовании гарантированно не возникает. На одно изделие наносят иглы из различных металлов, за счет этого между ними возникает разность валентностей и эффект воздействия на проблемную область многократно усиливается.

Что можно лечить с помощью металлического аппликатора? Спектр применения изделия в терапевтических целях очень широк. Коврики применяют для лечения и предупреждения недугов верхнего отдела позвоночника, спины, шеи, крестцового отдела, нормализации обмена веществ и кровотока, снижения массы тела. В каждом из случаев положительный результат достигается за счет того, что металлические иглы точечно воздействуют на рефлекторные зоны. Это приводит к активизации кровообращения, питательные вещества и кислород начинают быстрее доставляться к клеткам организма, благотворно влияя на его состояние в целом.

Большую популярность получил металлический аппликатор с оригинальным названием «Колючий врачеватель», на сайте http://doctormagic.ru/shop/UID_4855.html можно найти полезную информацию о правилах его использования. Отличительная черта этого приспособления заключается в том, что в его поверхность впечатаны не иглы, а скобы из медицинской стали. Основу изделия изготавливают из силикона и резины, при соприкосновении с кожей эти материалы не вызывают никаких неприятных ощущений.

Колючий врачеватель выпускается в трех цветах: синий, зеленый и красный. Оттенок – это не просто маркетинговый ход, а полезная рекомендация. Людям с повышенным артериальным давлением можно использовать только красный коврик, с пониженным – синий или зеленый.