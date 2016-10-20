Методы лечения трофической язвы | AntiUlcer

Методы лечения трофической язвы

О существовании трофической язвы известно уже давно. Впервые упоминания об этом заболевании были сделаны еще полторы тысячи лет до н. э. О незаживающих нарывах и гнойниках упоминал в своих трудах и Гиппократ. Он охарактеризовал течение болезни ужасающей картиной, где очень страшно понимать, когда собственное тело гниет. Сегодня, несмотря на разнообразие медицинских методов проблема трофических нарывов остается актуальной.

Труднозаживающая рана

Если открытая рана не заживает больше двух месяцев, то можно судить о хроническом заболевании. Нарыв формируется в местах, где иннервация нарушена, есть повреждения в спинном мозге, а также крупных нервов. Помимо этого, язвы могут быть сопутствующим осложнением целого ряда заболеваний: сахарный диабет, запущенная форма варикозного расширения вен. Опасны гнойные нарывы тем, что они трудноизлечимы и со временем трансформируются в рак кожи. Необходимо особенно выделить, что трофические язвы не выделяют, как самостоятельное заболевание. Они появляются на фоне запущенной основной болезни. Поэтому первыми шагами к излечению недуга будут терапевтические методы, направленные на главное заболевание. Если этого не сделать, то лечение можно считать абсолютно неэффективным.

Симптоматика трофических нарывов

Открытые и незаживающие раны в основном образуются в области нижних конечностей, иногда их можно встретить на слизистой оболочке. Возможность заживления утрачивается вследствие нарушенного оттока лимфы и повреждения кровеносных сосудов. Значительно понижается устойчивость перед инфекционными заболеваниями. На начальной стадии появляются сильные отеки, которые сопровождаются зудом, периодическими судорогами, явными ощущениями жжения. Если придать ногам возвышенное положение, то дискомфорт значительно уменьшается. Кожа выглядит блестящей, начинает утолщаться и развивается некроз. О том, что происходит отток лимфы свидетельствуют выступающие капельки. Так происходит процесс формирования язвы.

Лечение кожных дефектов

Для лечения используют оперативные (хирургические) и консервативные методы. Кроме этого применяется общее и местное лечение. При местном ликвидирует инфекция, затем язвы очищаются от некротической массы и происходит закрытие дефекта. Самым эффективным методом считается оперативный, поскольку при хирургическом вмешательстве устраняется причина появления открытой раны. После того, как произведено очищение дефекта, применяют кожную пластику. Избавиться от данного недуга помогут специалисты Центра по профилактике и лечению трофических язв AntiUlcer, который находится в Москве. Кроме профильных специалистов, в обязательном порядке проконсультирует врач флеболог Сергей Николаевич Якушкин. Врачи приложат все усилия, чтобы вылечить язвы даже на самых запущенных стадиях.