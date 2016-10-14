Любая девушка мечтает о том, чтобы даже с утра выглядеть превосходно. Конечно, огромная заслуга в создании привлекательного образа женщины принадлежит бровям. Пожалуй, именно поэтому в последнее время так популярна процедура, которая называется микроблейдинг бровей. Несмотря на то, что такая процедура появилась не так давно, многие салоны красоты предоставляют эту услугу.

В чём особенность?

В общем-то, микроблейдинг представляет собой тот же самый татуаж, только при помощи усовершенствованной технологии. Суть этой технологии в том, что под кожу клиента вводят специальный пигмент, который может оставаться там в течение длительного времени. Преимуществом такой технологии является качественная имитация натуральных волосков бровей.

Главное отличие такой процедуры, по сравнению с обычным татуажем заключается в том, что она осуществляется при помощи рук профессионального косметолога, а не при помощи машинки.

Суть этой технологии заключается в том, что мастер делает еле заметные разрезы, толщиной с волос и заполняет их пигментом с помощью иглы. После этого, волоски выглядят очень реалистично, благодаря чему, такая технология получила также название татуажа 6д.

Отметим, что такая процедура может быть достаточно болезненной, именно поэтому косметологом должна проводиться тщательная работа по подбору формы брови, а на область вокруг будет нанесён обезболивающий крем.

Сама процедура проходит два этапа. Сначала мастер занимается прорисовкой волосков, предупреждая клиента о том, что это лишь временный эффект. Через несколько дней царапинки, которые сделал специалист, покроются корочкой и будут постепенно отпадать. Из-за этого цвет частично смоется. Коррекция бровей в микроблейдинге делается приблизительно один раз в месяц.

Какого специалиста выбрать?

Для того, чтобы процедура принесла желаемый эффект, крайне важно, чтобы был правильно подобран специалист. Поэтому искать его необходимо в профессиональных клиниках, у которых уже есть имя.

Не стоит идти в малознакомые частные клиники, ведь результат может быть очень плачевным. Микроблейдинг бровей представляет собой достаточно серьёзную процедуру, которая требует не только знаний, но и серьёзного опыта.

Лучше искать клиники по рекомендациям друзей и знакомых, либо искать отзывы на форумах. Кроме этого, не стоить экономить на такой процедуре.