Минифлебэктомия. Лечение вен без швов, рубцов и осложнений

Варикозное расширение вен длительное время является медицинским и социальным аспектом, находящимся под пристальным вниманием ученых всех времен и народов. Облегчать страдания своих пациентов пытались еще Гиппократ и Авиценна, которые применяли методики, положившие начало компрессионной терапии. Однако, современная медицина шагнула далеко вперед и теперь варикоз не является неизлечимой болезнью.

Важно правильно расставить приоритеты и обратиться к специалистам, компетентность которых позволяет эффективно бороться с заболеванием. Даже крупные варикозные вены можно вылечить без классической операции, которую вы так долго откладывали на потом. В нашем Центре Флебологии, Лимфологии и Микрохирургии применяется инновационная методика минифлебэктомия, которая позволяет произвести удаление варикоза без разрезов, швов и длительного восстановительного лечения. Хирург флеболог просто произведет несколько проколов и устранит патологический венозный кровоток. После этого ликвидируются и варикозно расширенные вены. Все произойдет быстро, безболезненно и абсолютно безопасно.

Минифлебэктомия. Лечение вен без швов и рубцов

Минифлебэктомия применяется и в комплексе с другими методиками, такими как foam-form эхо-склеротерапия и лазерная коагуляция, в тех случаях, если болезнь повлекла за собой появление сложных патологий: трофическую язву или так называемую «коричневую кожу».

Важно понимать, что обращение в любое учреждение, в котором нет своей научной базы, и прием ведут обыкновенные, не имеющие отношения к флебологии хирурги, может привести к затягиванию болезни или появлению патологий. Десятки инновационных методик и опытные специалисты, которые работают в нашем Центре флебологии, используют комплексный подход при лечении любого заболевания. При необходимости добиться наивысшего косметического эффекта мы применяем такую технологию, как микросклеротерапия сосудистых звездочек.

Минифлебэктомия в академии здоровыхног

Руководитель нашего Центра «Академия здоровых ног», Якушкин Сергей Николаевич, является кандидатом медицинских наук и практикующим хирургом флебологом. Все сотрудники Центра, без исключения, разделяют его стремление помочь каждому обратившемуся пациенту. Даже самые сложные патологии полностью исчезают, уступая профессионализму врачей и достижениям современной медицины. Все вопросы, связанные с методикой минифлебэктомия, вы можете задать нам и получить исчерпывающие ответы.