Мужской парикмахер (Москва) – стрижка без излишка

Времена, когда мужчин мало интересовал их внешний вид, а заботила главным образом выносливость и физическая сила, давно минули. Сейчас всё кардинально изменилось. И теперь первенство далеко не всегда достигается силой. Всё чаще лидерские качества становятся синонимами успешности, удачного имиджа, твёрдой жизненной позиции. А в создании грамотного имиджа не последнюю роль играет правильно подобранная и профессионально выполненная стрижка. Поэтому мужской парикмахер (Москва) невероятно востребован. А тем более мужской парикмахер-стилист, брадобрей.

А как было раньше?

Заглядывая в прошлое, можно узнать, что парикмахер – это одна из древнейших профессий в мире. Возраст бритв, найденных при раскопках на территории Древнего Египта, составляет, Вы только представьте себе, 3 500 лет. Испокон веков парикмахер, помимо умения стричь и брить, знал азы хирургии, умел вырывать зубы и даже ведал некоторыми магическими заклинаниями! И только в середине 18 века хирургов и парикмахеров разделили, так сказать, на два лагеря.

Парикмахер – это была изначально мужская профессия. Цирюльники, брадобреи были уважаемыми людьми. Намного позже появились парикмахеры женского пола, открылись общие для мужчин и женщин салоны. Однако мужской парикмахер-стилист до сих пор пользуется большим спросом в нашей стране и за её пределами. Именно мужчины основали первые всемирно известные парикмахерские школы.

Барбершопы или мужские парикмахерские

В настоящий момент появилась тенденция к открытию барбершопов или мужских парикмахерских. Модный барбершоп – это место, в котором ценят мужскую исключительность. Здесь знают, что нужно мужчинам по части ухода за внешностью, общения, атмосферы и интерьера. Тут каждый представитель сильного пола чувствует себя спокойно и комфортно. Услуги в барбершопе оказывает внимательный и компетентный в вопросах красоты мужской парикмахер (Москва). Он умеет не просто красиво стричь, но и имеет за спиной огромный багаж знаний в самых различных областях. Хороший парикмахер – это ещё и хороший психолог. Он умеет разбираться в особенностях характера мужчин, их желаниях, потребностях, тонкостях души, а значит – умеет видеть их сильные стороны, раскрывать достоинства и скрывать недостатки внешности.

Как правило, цены на услуги в барбершопах отличаются от расценок обычной парикмахерской. В первом случае они на порядок выше. Но мужчины приходят в барбершоп не только за современной стрижкой, но и за расслаблением, и за пониманием.

Мы желаем Вам найти такого мужского парикмахера, в руках которого Вы полностью преобразитесь как внешне, так и внутренне.

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