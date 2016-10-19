О пальмовом масле замолвите слово

Что только не приписывают маслу пальмы: и изготовление его из древесины, и нерастворимость в желудочно-кишечном тракте, и сокращение его потребления в развитых станах, и даже использовании только в производстве!

На самом деле, это не более чем страшилки, придуманные в начале 2000-х на фоне стратегической борьбы молочников и производителей продуктов и использованием тропических масел.

На самом деле, пальмовое масло – обычное растительное масло, разрешенное ВОЗ к применению в рационе питания человека.

Известно пальмовое масло с глубокой древности. Богатые египтяне использовали его, пытаясь сохранить здоровье и красоту. Для бедных оно не было доступно. В странах, где выращивают масличную пальму, такое масло – привычный пищевой продукт, не вызывающий никаких нареканий.

Действие пальмового масла на человека изучено вдоль и поперек. Вместо отрицательных качеств, которые пытались найти, пока обнаруживают только положительные: это сильный антиоксидант, источник ряда витаминов, фосфолипидов и фитостеролов. Токотриенолы, содержащиеся в пальме, снижают риск появления онкологии.

Кроме того, это масло, остающееся твердым при комнатной температуре, не требует отверждения при изготовлении некоторых пищевых продуктов. Пальмовое масло получают из плодов масличной пальмы, а вовсе не из древесины. Для технических нужд это масло применяется. Используется оно для смазки механизмов в промышленности. Но это неочищенное техническое масло. Вообще-то и вода используется на разных производствах. И это вовсе не означает, что ее не надо пить.

Использование пальмового масла растет во многих странах. В Европе один человек «съедает» 11,2 кг каждый год, а в России – лишь 4 кг. Вместе с тем, продолжительность жизни в ЕС выше, чем в России.

Более того, в Финляндии смогли повысить продолжительность жизни, повлияв на рацион питания. Большинство финнов едят спред, а не сливочное масло.

Да, нельзя отрицать, что по процентному содержанию насыщенных жиров (до 46%) пальмовое масло опережает другие растительные. Но в сливочном масле их еще больше (до 69%).

Самым нелепым кажется устойчивый миф о нерастворимости пальмового масла в желудке. Сразу же возникает встречный вопрос: а сало растворяется? В желудочно-кишечном тракте еда не растворяется! В желудке, а затем в кишечнике, пища расщепляется на составные части, которые и усваиваются организмом. Пища переваривается! И не имеет значения, какова температура плавления того или иного продукта.

В РФ предпринимаются попытки поставить барьер на пути продуктов питания, в составе которых есть пальмовое масло. Разрабатывались законопроекты о запрещении пальмового масла в детском питании.

Аргумент все тот же: плохо переваривается и мешает усвоению кальция. В реальности пальмовое масло не используют в детских смесях, используется лишь пальмитиновая кислота, ее нет ни в одном другом растительном масле, нет его и в молоке животных. Но данная кислота содержится в женском молоке и нужна для полноценного развития ребенка.

Необходимость использования этой кислоты в детских смесях подтверждается многочисленными отечественными и зарубежными исследованиями.

Еще одна попытка противодействия пальмовому маслу – введение акцизов на вредные продукты. Но данный законопроект не прошел, так как единственная претензия к пальме – наличие большого количества насыщенных жиров. Но в этом случае подакцизным становится и сливочное масло, так как в нем животных жиров еще больше.

Так надо ли поддерживать все эти мифы? Если бы хоть сотая часть этих сказок являлась реальностью, то пальмовое масло запретили бы давным-давно во многих странах и уж, наверняка, в РФ. Но этого не происходит. Наоборот, во многих государствах продукты с пальмовым маслом, продаются в магазинах здорового питания.