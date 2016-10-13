Оригинальные подарки – пусть праздник запомнится

Подарки любят все. Причем по данным социологических исследований, более 65% людей больше любят дарить подарки, нежели получать. И по-настоящему приятно, когда рады не просто уделенному вниманию, но и самому подарку. Те, кто считает, что ценность вещи зависит только от ее стоимости, глубоко ошибаются. Ведь существуют оригинальные подарки, которые не потребуют больших затрат, но станут приятным сюрпризом для виновника торжества. Такой выбор порой гораздо лучше заезженных вариантов: парфюмерия, посуда, часы. К тому же, часто мы получаем приглашение на торжество от людей, которые не нуждаются в обычных вещах или имеют слишком специфический вкус. Именно в таких ситуациях, оригинальные подарки станут лучшим выбором, а человек, который их получит, несомненно, оценит проявление внимания и неординарный подход к его празднику.

Выбираем подарок

Вариантов оригина льных подарков может быть много – от необычного брелка до невероятных изделий из натурального камня или дерева, ставших популярными в последнее время. Скульптуры, шкатулки, светильники станут настоящим украшением интерьера, а браслеты, бусы, кулоны броши приведут в восторг любую Женщину. «Сейчас распространены абсолютно все природные материалы - это модно, современно и экологично» - к этому выводу пришли дизайнеры всех ведущих стран. Именно поэтому оригинальные подарки в виде красивых и забавных вещиц из дерева или камней станут отличным выбором. Оригинальные браслеты оптом, стильные комплекты, кольца или серьги из мерцающего авантюрина, структурного разноцветного агата, изящного жемчуга или яркого коралла станут хорошим подарком по любому поводу. К тому же камни обладают особой магией и характером, их можно подобрать по знаку зодиака или оформить подарок с особым подтекстом.

Для ценителей натурального дерева, красиво выглядят деревянные статуэтки довольно большого размера. Это могут быть фигуры животных, сказочных персонажей и даже кормушки для птиц. Но подарки такого плана лучше дарить в том случае, если вы уверены, что для них найдется место в доме, поскольку объемная фигура из дерева станет не лучшим выбором для человека, живущего в однокомнатной квартире. К слову, этот вариант отлично подойдет в качестве подарка для владельца загородного дома. Оригинальные подарки из дерева идеальны как для оформления интерьера, так и для беседки или отдельных участков садовых композиций. К тому же, забавная вещица всегда привлекает внимание гостей, что тоже оценят хозяева.

Очень хочется, чтобы вещь, преподнесенная на торжество близкому человеку, не только удивила его в момент дарения, но и принесла пользу и позитивные эмоции в будущем. Поэтому, выбирая подарок, постарайтесь учесть характер человека, которого планируете поздравить. Не бойтесь удивлять, выбирая оригинальные подарки, ведь гораздо хуже подарить нечто посредственное и скучное. Сделать нашу жизнь и праздники ярче вовсе не сложно, стоит только этого захотеть!