Отдых в Анапе зимой

Выбор курортов Черноморского побережья очень велик. Среди всех их разнообразий каждый найдем для себя что-то свое. Чей-то выбор поддет на песчаные пляжи Анапы, ну а кто-то отдаст свое предпочтение галечным пляжам Лазаревского либо Адлера. Так же без внимания не остаются и такие курорты, как Туапсе, Сочи, Хоста. В принципе, все зависит только от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Большинство людей полагает, что отдых в Анапе возможен только летом. Тороплюсь сказать вам, что это полнейший бред. Выясняется, совершить собственный отпуск зимой возможно значительно радостнее и увлекательнее, нежели сделав это в летний период а свободный двухместный номер все включено Джемете сделает ваш отдых еще более комфортным.

Основной причиной этому служит то, что цена на отдых в межсезонье в Анапе и во всех её пригородах становится практически мизерной. Следовательно для Вас появляется возможность экономить как на проживании так и на экскурсиях. В «зимний» сезон возможно нормально, без особых проблем , посетить все достопримечательности Анапы, без очередей и пробок. Необходимо подчеркнуть, самые ответственные достопримечательности, которые Вы будете просто обязаны посетить: Анапский маяк, музей под открытым небом Гиппологии, Анапский краеведческий музей, исторический монумент Храм Святого Онyфря, Склеп Геркон.

Анапский маяк является любимым местом для встречи не только туристов, но также местных обитателей. С большого берега, где расположен маяк, возможно заметить прекрасный пейзаж: горы, море, полуостров Громадной Утpиш. Этот полуостров появился более 2 тысяч лет назад в следствии сильнейшего землетрясения и по сей день является одной из достопримечательностей Анапы. На территории Утpиш располагается ландшафт-флористический и морской заказник.

Но, все же, основная достопримечательность Анапы, в благодаря которой сюда приезжают туристы со всей нашей страны (и нетолько) круглый год- это здравницы и санатории. Опытные эксперты, большой сервис, чистый свежий морской ветер, лечебные грязи и минеральные источники- будут радовать любого отдыхающего. Так как не напрасно Глобальной федерацией водо- и климатолечения курорт Анапа был признан лучшим курортным регионом мира.