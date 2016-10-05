Питание для похудения: сколько надо есть, чтобы не толстеть

Иногда очевидные истины приходится повторять ежедневно. Человечество стремительно толстеет, питание для похудения – тренд женских и теперь уже мужских журналов и составная часть большинства сайтов о питании. Дошло до того, что от голода умирает меньше (что, конечно же, хорошо), чем от лишнего веса. Практически не осталось стран, где голодают. Хотя они, конечно, есть.

10 стран, где голодают

Нигерия. 1\6 часть населения страны постоянно голодает, 3,8 млн – дети; Эфиопия. Несмотря на сравнительно стабильную экономику, существуют факторы, из-за которых в стане по-прежнему голодают. Здесь одна из самых низких продолжительностей жизни - всего 42 года, при родах и в первые месяцы жизни умирает до 10% всех детей. Сьерра-Леоне. Нестабильная обстановка и низкие урожаи приводят к высокой детской смертности. Афганистан – у трети детского населения страны отмечена дистрофия. Относительно стабильная продовольственная помощь по линии ООН пока не решила проблему голода. Мозамбик – достаточно много жителей, в основном, которые живут в селах. Очень много женщин. Руанда. В последние годы наблюдается рост экономики. Но много лет на этих землях господствовал голод. Пока большая часть населения по-прежнему бедна. Плохое питание у половины детей. Буркина-Фасо. В стане господствуют респираторные и вирусные заболевания. Постоянное недоедание. Бурунди. От голода страдают 58% детей. Камбоджа. Некоторым семьям выделяется материальная помощь для приобретения продуктов питания. Питание 40% населения является некачественным.

10. Ангола. Выделяется помощь для предотвращения голода.

Может, почитав это, некоторые задумаются, что хорошее питание – это не данность. К продуктам питания надо относиться бережнее и, конечно же, не переедать.

Что надо помнить в питании для похудения

Не стоит придавать большое значение точному соблюдению калорийности рациона без обследования. Можно найти информацию о том, сколько калорий надо съесть. Но это зависит от того, сколько вам лет, от пола, от конституции, метаболизма. Но знать примерную калорийность пищи не помешает.

При тщательном пережевывании из пищи усвоится больше калорий, значит, вы быстрее наедитесь. Не может существовать идеального веса, для каждого человека он индивидуален. Но в любом случае в своем идеале вы должны чувствовать себя комфортно.

Организация объединенных наций считает, что если рацион человека имеет калорийность ниже 1700 килокалорий, то там голодают.

Примерная норма для женщин 2000 ккал, мужчинам надо съедать 2500 ккал. Пятая часть энергии затрачивается на работу мозга.

В экономически развитых государствах энергетическая составляющая питания неуклонно растет.

Узнайте размеры порции.

Калорийность питания измеряется в килокалориях. 1 ккал – это теплота, необходимая для нагревания 1 кг воды на 10С.

Почему так важно знать размер порции? Если размеры пачек с продуктами неуклонно уменьшаются, то размеры всевозможных бургеров увеличиваются.

Например, калорийность чизбургера увеличилась от 333 ккал в конце ХХ века до 600 ккал в 2016 году.

Тревожно обстоит дело с сахаром. Если вас волнует вопрос питания для похудения, то лучше отказаться от сладкого совсем. Из овощей, фруктов мы получаем достаточное количество сахаров. Кроме этого существует понятие так называемого «скрытого» сахара. Ведь сахар добавляют в хлеб, соусы, кетчупы, маринады.

Важно и время употребления еды. Если вы не работаете по ночам, то самым сытным должен быть завтрак. А у большинства людей самым сытным бывает ужин.

Один из основных принципов питания для похудения – отказ от «пустых» калорий. Есть такие продукты вредно. Все питательные вещества из полноценных продуктов усваиваются, балласт – выводится. С суррогатными продуктами дело обстоит так: они практически полностью откладываются в жировое депо, так как в переработке не нуждаются (это рафинированные продукты, продукты быстрого приготовления).

Сколько надо съесть, чтобы не потолстеть? Столько, сколько вы истратите за день. А сколько надо, чтобы похудеть? Меньше затраченного.

Нормальный процент жира для молодой женщины – 13%, для женщины бальзаковского возраста – 25%. Для возрастных – 30%.

Измерить свой процент жира можно в поликлинике, есть и специальные весы. Есть формула для расчета по толщине жировой складки. Помните, что извлечь жир из жирового депо очень сложно, проще взять необходимые вещества из других органов. Поэтому лучше не толстеть, чтобы потом не худеть.