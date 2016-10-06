Подгузники, смеси и соски — развенчиваем мифы

Новорожденный малыш - это счастье в семье, с этим утверждением согласится, наверное, каждая нормальная мама. Но как вырастить и воспитать кроху, и, самое главное, в какую сумму это обойдется - в условиях современного кризиса этот вопрос стал особенно актуальным.

Подгузники - друг или враг?

На мамских форумах ломается немало копий по поводу подгузников. Использовать их или нет, если использовать, то какие - к этому могут быть сведены все споры по этому вопросу.

Несколько нехитрых правил поможет ответить на эти вопросы.

Размер подгузника должен точно соответствовать росту и весу вашего ребенка. Все крупные производители выпускают широкую линейку размеров с указанием веса и возраста малыша. Не стоит покупать подгузники большего или меньшего размера. Даже если вам нужен большой размер памперсов, которого нет в магазине у вашего дома - у нас вы всегда сможете купить подгузники pampers 6 в Москве.

Многие производители уже наносят на подгузники масла и кремы. В таком случае дополнительно увлажнять попку младенца кремом не стоит.

Не стоит верить легендам о том, что ношение памперсов помешает ребенку научиться ходить на горшок. С подгузниками выросло уже не одно поколение детей, проблем с пользованием туалетом во взрослой жизни у них не наблюдается.

Пустышки и смеси - или мамина грудь?

Это вторая по значимости проблема среди тех, которые волнуют молодых мам. Женские форумы разделились на два непримиримых лагеря - сторонниц естественного вскармливания и "искуственниц".

Не будем впадать в крайности. Пустышка пригодится любому ребенку. Современные марки сосок разработаны с учетом анатомии и физиологии ребенка и не нарушат прикуса. Жителям маленьких поселков, конечно, трудно найти такие у себя в магазине - а вот купить пустышку avent в Москве проще простого.

И, напоследок, скажем несколько слов про смеси. Разумеется назначениями и отменами смесей должен заниматься врач педиатр. Однако и тут есть несколько мифов, которые надо развеять. Современные импортные смеси в массе своей не содержат аллергенов, хорошо усваиваются и могут полностью заменить материнское молоко. Они доступны и относительно недороги, купить детскую смесь фрисов в Москве безо всяких проблем, а также смеси других марок можно у нас в магазине. Противницы смесей часто ссылаются на рекомендацию ВОЗ кормить грудью до двух лет, однако забывают, что эта рекомендация написана для отсталых стран Азии и Африки, гдле проблема с питьевой водой и качественными смесями.