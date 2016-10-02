Известно немало случаев, когда постельные клопы вдруг ни с того, ни с сего заводились в том помещении, где их раньше сроду не было. И вновь отстроенные, благоустроенные квартиры и частные загородные дома тому не исключение. Причин тому может быть много. В этой неприятной ситуации на помощь придет компания осуществляющая уничтожение клопов в Москве. Хотя есть некоторые способы самостоятельной борьбы с этими отвратительными паразитами, однако полностью истребить этих гадов могут только специалисты.

Ниже приведен один из способов по истреблению этих паразитов в помещениях.

Алгоритм уничтожения клопов включает в себя как собственно уничтожение этих насекомых, так и профилактические меры, направленные на то, чтоб предотвратить появление постельных клопов в квартире или ином помещении (жилом или нежилом).

Опрыскайте изопропиловым спиртом места предполагаемой локализации клопов. Изопропиловый спирт (он же изопропанол) позволяет убить этих паразитов мгновенно. После чего можете применить контрольный "выстрел”: взять щетку для мытья посуды и изопропанол и пройтись по тем местам, где видны простым глазом яйца клопов.

Уничтожение клопов с помощью изопропилового спирта

Испорченную клопами одежду и белье соберите в один или несколько пакетов, после чего выстирайте ее при температуре не ниже 50 градусов по Цельсию. Мелкие вещи, которые по определению не могут быть выстираны, следует поместить в пакет и выдержать его в условиях высокой, не ниже 50 температуры. Это можно сделать, если поместить пакет на несколько дней на солнцепек, предварительно завязав его. Помните, что при этом температура в пакете не должна быть ниже 50, для этого лучше следить за показаниями термометра, помещенного внутрь пакета. Если же дело обстоит зимой, то этот пакет можно отнести на балкон (при минусовой температуре клопы также погибают) или поместить пакет (если он небольшой) в морозильную камеру. Однако в случае уничтожения клопов путем замораживания последних следует растянуть этот процесс минимум на две недели. Однако вышеописанным способом уничтожить всех имеющихся в квартире клопов, естественно, не представляется возможным.