Правила игры в бильярд

Предшественником игры в бильярд стала очень популярная в Англии в XIII в. игра в шары на травяном газоне. Претерпев существенные преобразования, она стала позже настольной игрой, и получила большое распространение во Франции. Зеленая лужайка для игры стала зеленым сукном на столе.

Полностью сформировался бильярд в XIX веке, и с тех пор выделяется три вида игры: бильярд карамболь и кегли на бильярде. Внутри бильярда также различаются виды игры. Подавляющее число любителей играет в так называемый американский пул (бильярд по американским правилам), на втором месте русская пирамида (бильярд по-русски). Более подробную информацию о разновидностях бильярдах, столах, киях, освещению и прочих атрибутах, вы можете узнать тут.

Главное для начинающего игрока научиться правильно держать кий. Его конструкцию, длину и вес подбирают по индивидуальным параметрам. Кожаная наклейка, которая расположена на кончике верхней части предназначается для удара по тару. Во время игры, спустя несколько ударов ее необходимо натирать специальным мелком, чтобы предотвратить скольжение по шару. Часто игроки обмазывают мелом руки, также чтобы не скользил кий.

Следующий этап выучить правила игры. В наиболее популярном на сегодняшний день американском пуле они следующие.



В игре 15 шаров. 7 полосатых, 7 цветных и один черный. Бьют всегда только по белому шару, который как бы в игре не участвует (через него забиваются все остальные шары). В случае попадания в лузу он выкатывается снова. На деревянной окантовке стола находятся белые точки, и если белый мяч попал в лузу, его устанавливают с той стороны, откуда он выкатился до вторых по счету белых точек.

Играть можно один на один и пара на пару. Все шары пронумерованы. При первом разбивании разбивающий будет играть тем видом шаров (цветными или полосатыми), представитель которого первым закатится в лузу. Профессионалы забивают шары по номерам, что труднее, ведь именно тот мяч, который нужно забить следующим, может находиться в неудобной позиции.

Такую игру называют "поцелуйчик". У любителей это правило не выполняется, и соперники должны как можно быстрее забить свои 7 шаров. Существует такое понятие, как "мяч-дурак" игрок случайно попадает по мячу соперника, при этом очко засчитывается последнему.