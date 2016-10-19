С чем носить пальто?

И вот снова наступили холода! Опять придется одевать теплую верхнюю одежду! Но при этом так хочется оставаться модной, стильной и элегантной. Однообразность, главная проблема верхней одежды, была побеждена с появлением пальто с коротким рукавом. У такого пальто есть еще одно название – кейп. И действительно, летом мы можем легко менять наряды, а вот осенью и зимой должны каждый день облачаться в один и тот же пуховик или куртку. Имея в своем гардеробе пальто с неполным рукавом, можно каждый день выглядеть по-разному. Женская одежда оптом россия в Москве сделает любую женщину воздушной и утонченной.

Неплохо бы еще узнать, с чем же носить такое пальто, и какие дополнительные детали не испортят образа. Что же стоит надеть под пальто? Особое внимание уделим верху нашего комплекта. Рукава кофточки или джемпера, выглядывающие из-под пальто, не должны быть расклешенными, широкими. Внизу – что угодно: брюки, юбки, джинсы в обтяжку. В теплую осень, надев кофточку из гипюра или другого ажурного полотна, а сверху накинув пальто с неполным рукавом, вы будете смотреться романтично и женственно. Теплый свитер, водолазка с толстыми рукавами, которые хочется одеть в холодную погоду, будут хорошо сочетаться с джинсами, шерстяными юбками или брюками. Если под пальто с укороченным рукавом надеть рубашку и завернуть рукава на пальто в Москве, то в сочетании с прямыми брюками получим образ строгий, для работы. Можно такое пальто носить и с различными платьями, особенно приталенными. А в теплую погоду под пальто может быть платье и вовсе без рукава. Обычно, оставив руки открытыми, подчеркивают их красоту браслетами или часами. Браслеты, кольца и цепочки, так любимые женщинами, можно носить и на обнаженной ручке, и надев их на перчатку. Они придадут необычайную утонченность и подчеркнут женственность их обладательниц. Зимними холодами не обойтись без перчаток. Цвет и материал перчаток должен быть или в тон пальто, или, наоборот, контрастный. Если жакеты в Москве подобраны в тон пальто, то они будут выглядеть как продолжение образа.

Выбрать головной убор к этому пальто очень нелегко, так как крой пальто сам по себе неординарный и утонченный. Лучше всего подойдут береты, связанные из объемной пряжи, или шляпы с широкими полями. Если говорить насчет обуви, то она желательно должна быть на каблуке. Используйте наши советы и будьте всегда красивы, и зимой, и летом. Удачных вам покупок!