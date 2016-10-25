Шкафи-купе — многофункциональность и комфорт

Развитие современных технологий не обошло стороной и мебельную промышленность. Стандартные громоздкие шкафы, которые занимали, практически половину жилой площади, и в которых никогда ничего невозможно найти, заменили новые легкие и функциональные конструкции - шкафы купе. Каждый из нас хочет чтобы жилое пространство было использовано максимально рационально, и, в то же время, дизайн помещения был гармоничным, выдержан в едином стиле, с соблюдением линий и пропорций. Шкафы-купе подходят для таких целей, как нельзя лучше. Их можно изготовить любых размеров, они поместятся даже в маленький закуток, а с помощью зеркальных дверей или, например картинки в виде распахнутого в сад окна, можно визуально расширить пространство, создавая впечатление простора и объема. Заказывать шкафы-купе в Видном или любом другом городе Подмосковья лучше всего у производителя, например, компании "Компакто".

Шкафы-купе для прихожей

Ваш дом начинается с прихожей и очень важно, чтобы она была красивой, вместительной и не занимала много места. Прихожие в квартирах часто бывают небольшими и освещены искусственным светом, поэтому цвет шкафа-купе надо выбирать светлым, такой как белый, серый, бук, груша, дуб, ваниль. И обязательно в фасадах использовать зеркала, которые визуально расширят прихожую. Если прихожая хорошо освещена, можно использовать более теплые цвета: вишня, орех шоколадный, черешня, баклажан, а зеркала использовать "бронзовые" (тонированные).

Для современного меблирования прихожих можно использовать и корпусную или модульную мебель, но следует учитывать, что она требует значительно больше места и в небольшом помещении вам будет очень тесно. В наших "малогабаритках" все-таки самым оптимальным вариантом являются шкафы-купе в Щелково и ясно почему: они экономят большое количество жилой площади, и даже зрительно увеличивают его, если используются зеркала. Шкафы-купе изготавливаются, в основном, из ДСП, а покрытие, в свою очередь, может быть сделано под то дерево, какое Вы пожелаете.

Шкафы-купе в детскую

Детская комната должна быть безопасной, функциональной, красивой и удобной. Безопасность - главное свойство детской комнаты. Дети в любом возрасте подвижны и неосторожны, поэтому шкафы-купе необходимо проектировать так, чтобы не было выступающих открытых элементов, меньше использовать стеклянные и зеркальные фасады.

Выбирать место для монтажа шкафа-купе в Люберцах или в квартирах любого другого города, предпочтительно в углу детской, на всю стенку или в нише. В таком случае, шкаф, занимая значительное пространство, практически не сужает места для игр.

Для детей старше 10-ти лет уже можно рекомендовать двери стеклянные и зеркальные, но только безопасные варианты (с пленкой безопасности или триплекс).

Светлые тона шкафа-купе визуально делают детскую комнату более просторной, но они менее практичные (маркие). Внутренняя начинка шкафа должна сочетать простоту, надежность и доступность ко всем ее элементам. Верхнюю часть шкафа лучше наполнять полками из ДСП и хранить на них вещи, редко используемые. В нижней части надо расположить так называемый металлокаркас. Это система вертикальных стоек с элементами крепления вешал, полочек и ящиков.