Служба дезинфекции: избавляемся от насекомых и крыс в Москве

Если объект атаковали вредители – пора вызывать специалистов. Самостоятельно избавиться от насекомых и крыс практически невозможно. Даже если это удаётся, они рано или поздно возвращаются и начинают отравлять жизнь. Необходимо специальное оборудование и профессиональные средства, которые не продаются в магазинах бытовой химии. С таким подходом уничтожение насекомых и крыс будет проведено успешно. Профессионалы работают:

с физическими лицами: устранение вредителей в квартирах и частных домах;

с юридическими лицами: обеспечение санитарных условий в кафе, ресторанах, офисах, административных помещениях, гостиницах, а также подъездах многоквартирных домов.

Как уничтожить насекомых: методы дезинсекции

Для того, чтобы избавиться от насекомых, используются химические средства. В быту практикуются яды и спреи. Но они не так эффективны. Когда помещение атакуют тараканы, клопы и другие насекомые, требуется мощное оборудование. Классическим методом является химическая обработка. Это практикуется по сей день.

Среди профессионалов широкое распространение получил метод горячего и холодного тумана. Химическое вещество-инсектицид равномерно распространяется в помещении, заполняя все щели – места обитания вредителей. Особенно эффективно, когда выполняется уничтожение тараканов. Горячий туман отличается от холодного тем, что вещество нагревается до определённой температуры. За счёт этого во многом повышается эффективность.

Дератизация

Если вас заинтересовало уничтожение крыс в Москве – услуги службы дезинфекции тоже пригодятся. Профессиональная дератизация подразумевает химическое и физическое избавление от крыс. Физический метод заключается в расстановке ловушек. Это эффективно, когда угроза небольшая, предполагаемое количество особей не способно нарушить покой хозяев. Периодически работник службы приезжает, проверяет ловушки и ставит новые. Когда угроза серьёзнее – в ход идут химические средства: различные ядохимикаты. Ими обрабатываются уязвимые участки помещения.

Только с помощью профессиональной службы удаётся избавится от вредителей и навсегда забыть про них. Специалисты работают с гарантией и без гарантии. Гарантия предполагает, что при повторном возникновении угрозы сотрудник службы приедет на объект и бесплатно устранит проблему.