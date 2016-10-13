Служба переезда

Тот, кому приходилось переезжать, знает, насколько это ответственное и непростое дело, сопряжённое с массой проблем, связанных с подбором транспорта, погрузкой и разгрузкой большого количества разнообразных предметов, среди которых попадаются и хрупкие, требующие особо бережного обращения. Чтобы свести проблемы к минимуму, целесообразно обратится в специализированную службу переездов. Такие компании имеют большой практический опыт и умеют находить наилучшее решение даже при возникновении непредвиденных проблем. Тщательная и продуманная организация переездов позволит:

получить профессиональные консультации, касающиеся любого этапа переезда;

подобрать наилучшее время для транспортировки вещей;

обеспечить полную сохранность имущества, благодаря работе квалифицированных грузчиков и использованию упаковки, оптимальной для каждой категории предметов.

Стоимость услуг специализированная служба переездов рассчитает и предоставит ещё до начала работ. После начала переезда стоимость не будет меняться.

Переезд офиса – процесс достаточно сложный, требующий подробно составленного плана. Поэтому менеджер службы перевозки, оценив масштаб предстоящих работ, не только составит точную смету, но и предложит варианты оптимизации процесса переезда. Стоимость услуг мувиинговой компании зависит от:

количества мебели и оргтехники:

от наличия сейфов;

особенностей мебели. Например, поддаётся ли она разборке, есть ли среди предметов бьющиеся или хрупкие;

сроков, отведенных на переезд.

Специалист всегда предлагает несколько вариантов, поэтому можно выбрать тот, который больше соответствует требованиям.

Квартирные переезды обычно менее масштабны, но отличаются большим разнообразием перевозимых предметов, и их большей индивидуальностью и хрупкостью. Поэтому, организовывая переезд квартиры, мувинговая компания обычно предлагает для них различные варианты упаковки. Упаковка защитит мебель и бытовую технику от повреждений, воздействия влаги и случайных загрязнений.

Для перевозки имущества обычно используется:

гофрокартон. В него упаковываются особо хрупкие предметы. Также это т материал используется в качестве прокладок в кузове грузового автомобиля.

стрейч-плёнка, защищает мебель и другие крупные предметы интерьера от царапин;

воздушно-пузырчатая плёнка подходит для предметов разных размеров, надёжно защищая их от всех внешних воздействий;

пластиковые контейнеры используются для защиты оргтехники от случайных ударов.

Такие предосторожности, а также аккуратная слаженная работа сотрудников транспортной компании, сделают переезд полностью безопасным.