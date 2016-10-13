Служба переезда
Тот, кому приходилось переезжать, знает, насколько это ответственное и непростое дело, сопряжённое с массой проблем, связанных с подбором транспорта, погрузкой и разгрузкой большого количества разнообразных предметов, среди которых попадаются и хрупкие, требующие особо бережного обращения. Чтобы свести проблемы к минимуму, целесообразно обратится в специализированную службу переездов. Такие компании имеют большой практический опыт и умеют находить наилучшее решение даже при возникновении непредвиденных проблем. Тщательная и продуманная организация переездов позволит:
- получить профессиональные консультации, касающиеся любого этапа переезда;
- подобрать наилучшее время для транспортировки вещей;
- обеспечить полную сохранность имущества, благодаря работе квалифицированных грузчиков и использованию упаковки, оптимальной для каждой категории предметов.
- Стоимость услуг специализированная служба переездов рассчитает и предоставит ещё до начала работ. После начала переезда стоимость не будет меняться.
Переезд офиса – процесс достаточно сложный, требующий подробно составленного плана. Поэтому менеджер службы перевозки, оценив масштаб предстоящих работ, не только составит точную смету, но и предложит варианты оптимизации процесса переезда. Стоимость услуг мувиинговой компании зависит от:
- количества мебели и оргтехники:
- от наличия сейфов;
- особенностей мебели. Например, поддаётся ли она разборке, есть ли среди предметов бьющиеся или хрупкие;
- сроков, отведенных на переезд.
Специалист всегда предлагает несколько вариантов, поэтому можно выбрать тот, который больше соответствует требованиям.
Квартирные переезды обычно менее масштабны, но отличаются большим разнообразием перевозимых предметов, и их большей индивидуальностью и хрупкостью. Поэтому, организовывая переезд квартиры, мувинговая компания обычно предлагает для них различные варианты упаковки. Упаковка защитит мебель и бытовую технику от повреждений, воздействия влаги и случайных загрязнений.
Для перевозки имущества обычно используется:
гофрокартон. В него упаковываются особо хрупкие предметы. Также это т материал используется в качестве прокладок в кузове грузового автомобиля.
стрейч-плёнка, защищает мебель и другие крупные предметы интерьера от царапин;
воздушно-пузырчатая плёнка подходит для предметов разных размеров, надёжно защищая их от всех внешних воздействий;
пластиковые контейнеры используются для защиты оргтехники от случайных ударов.
Такие предосторожности, а также аккуратная слаженная работа сотрудников транспортной компании, сделают переезд полностью безопасным.