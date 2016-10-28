Сопровождение сделки с недвижимостью в Челябинске.

На самом деле, сделок с недвижимостью не так и мало, как это может показаться на первый взгляд. Суть любой сделки относительно объекта недвижимости заключается в том, что одна сторона – получает/покупает недвижимость, а вторая – продаёт/передаёт объект. Все условия соглашения между участниками сделки обязательно фиксируются в письменном документе – договоре, указывается расположение квартиры - жк тополиная аллея, участники договора и сумма. Устных сделок с недвижимостью быть не может, поскольку здесь фигурируют достаточно большие денежные суммы. Поэтому так важно, перед тем, как проводить какие – либо манипуляции с недвижимостью, внимательно изучать все пункты письменного договора.

В настоящее время есть несколько основных типов сделок с объектами недвижимости.

1. Самый популярный вид сделок – это купля/продажа. При этом сопровождение сделки с недвижимостью предполагает письменный договор между двумя участниками соглашения – продавец и покупатель. Продавец обязуются в сроки передать установленный объект недвижимости покупателю, а тот, в свою очередь, обязуется заплатить получить этот объект в сроки и уплатить за него установленную цену. Надо сказать, что договор в этом случае подлежит обязательной регистрации. При этом производится переход права собственности от продавца к новому владельцу – покупателю. Принимать участие в такой сделке могут не только частные, но и юридические лица. Ну а поскольку тут фигурируют большие деньги, то возникают риски при передаче денег. Чтобы избежать всяческих махинаций, рекомендуется не передавать все средства на руки продавцу, а заключать договор с банком и вести все расчёты через открытый банковский счёт.

2. Обмен. В этом варианте каждая из сторон сделки обязуется передать другой в собственность недвижимость в обмен на иную. Важно отметить, что права собственности на объект передаются участниками в одно время, как только будет выполнено условие по передаче объектов. В том случае, если квартира в залесье будет признана неравноценным объектом, то участник, чей объект дешевле, должен будет оплатить второй стороне доплату.

3. В случае проведения сделки с арендой предусматривается использование получателем аренды недвижимости на условиях, оговоренных арендодателем. То есть, в такой сделке объект недвижимости не передаётся в постоянное владение, и права собственности сохраняются за арендодателем. Просто лицо, арендующее недвижимость, за пользование объектов согласно условиям договора, обязуются платить установленную цену. Сумма, сроки аренды и внесения платежей оговариваются участниками сделки заранее, перед окончательным подписанием соглашения. Как только сроки аренды заканчиваются, арендатор возвращает арендодателю имущество именно в таком же состоянии, каком он его принял изначально. В случае порчи недвижимости, арендатор должен будет выплатить второй стороне компенсацию. Это условие, а так же размеры компенсации и случаи, при которых придётся её платить, так же должны быть прописаны в договоре. Хочется так же отметить, что бывают сделки, согласно которым арендованная недвижимость может перейти в собственность к арендатору. То есть, есть аренда с возможностью дальнейшего выкупа объекта. Однако этот момент сразу оговаривается между участниками сделки, и соответствующее условие вносится в договор. Сделки такого характера чаще всего заключаются в присутствии нотариуса с учётом заверения им договора аренды, предусматривающего с возможность дальнейшего выкупа недвижимости.

4. Ещё один вид сделок с недвижимостью, который чаще всего встречается в последние годы – это залог. То есть, недвижимость в данном случае выступает в качестве гарантии для кредитора, что собственник объекта своевременно вернёт весь долг с процентами. Такая практика чаще всего применяется в банках, при предоставлении заёмщикам ипотечных займов.

5. Говоря о сделках с недвижимостью, так же не стоит упускать из вида ренту. Согласно ей, получатель ренты, являющийся на момент подписания соглашения собственником объекта недвижимости, должен передать его, в последующем, плательщику ренты в собственность. Тот, в свою очередь, берёт на себя обязанность постоянно, в указанные в соглашении сроки, платить получателю конкретную сумму. Тот, кто получает ренту, автоматически перестаёт быть собственником имущества, приобретая после подписания договора право залога. Рента может быть временной, а может быть постоянной. Основные моменты сделки оговариваются между сторонами до подписания договора.

6. Такой вид сделки с недвижимостью, как дарение, предусматривает безвозмездную (то есть полностью бесплатную) передачу недвижимости и права собственности на неё одаряемому. Как правило, подобные сделки чаще всего встречаются между родственниками. Если на то есть причины, одариваемый может отказаться от недвижимости и не принимать дар. Подарить имущество может только его собственник. Если у него недвижимость, которую планируется подарить, находится в совместной собственности, то подарить можно будет после того, как эту сделку одобрят все собственники.

7. Сделки с наследованием так же не редкость. В этом случае, при смерти гражданина, его недвижимость переходит вместе с правом собственности его ближайшим родственникам. Если до момента смерти, было составлено завещание, то недвижимость переходит тем лицам, которые в нём указаны.