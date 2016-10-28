Зачастую, выбор кровельных материалов зависит не только от нашего с вами вкуса, но и от местности, в которой мы проживаем. Местные законы и мода устанавливают, какой тип кровли нам выбирать. В конце концов, вы не встретите на Манхеттене здание с соломенной крышей. Кроме всего этого, при выборе кровельного материала, следует смотреть на стоимость ремонта кровли, износостойкость и огнезащитные свойства сделать правильный выбор вам поможет портал Кровельный Гид. Все что вы хотите знать о кровле на страницах портала.

РУБЕРОИДНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА.

Рубероидная кровельная плитка долгое время пользуется популярностью благодаря многим факторам, включая привлекательную цену, износостойкость и качественную защиту от огня. Гарантия качества на этот кровельный материал составляет 30 лет по данным производителя. На практике такая плитка служит более тридцати лет.

Производители рубероидной кровельной плитки недавно выпускали только обыкновенную плоскую плитку. Сейчас рубероидная плитка стала более толстой и текстурной, и может сравниться с такими кровельными материалами, как дерево или шифер. Толстая и, естественно, более дорогая плитка, называется архитектурной кровельной плиткой.

В отличие от других материалов, рубероидную плитку легче и удобнее крыть или снимать при необходимости.

ДЕРЕВЯННАЯ ЧЕРЕПИЦА.

Деревянная черепица для многих домовладельцев заслужено считается излюбленным кровельным материалом. Деревянная кровля имеет очень красивый вид. Кроме того, не смотря на то, что дерево является природным материалом, деревянная кровля при правильном обращении послужит от 30 до 50 лет. Когда деревянная кровля подвергается различным погодным условиям, она способна изменять свой цвет и покрываться пятнами. Деревянная черепица в основном изготавливается из кедра, но вы можете также встретить сосновую черепицу.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛИТКА.

В большинстве развитых стран металлическая плитка по-прежнему остается редкостью, но имеет успех в роли строительного материала. Многие крыши не покрывают металлом, поскольку для этого необходим подрядчик, специализирующийся на работе с металлом. Выбор меди в качестве материала для кровли, которую можно увидеть на крышах многих исторических домов, остается для большинства домовладельцев недоступным,так как высока стоимость ремонта кровли.

Лучше выбрать оцинкованные листы для кровли.

После того, как вы хорошо потрудились, устанавливая металлическую крышу, вы сможете наслаждаться ее видом на протяжении многих лет, что является основным преимуществом металлической кровли.

ШИФЕРНАЯ КРОВЛЯ.

Установить настоящий шифер при ремонте кровли самому почти невозможно, так как он тяжелый и очень скользкий. Большинство владельцев домов, желающих иметь шиферную кровлю, избегают использования настоящего шифера и выбирают резиновый или композитный шифер в качестве кровельного материала.

КОМПОЗИТНЫЙ ШИФЕР.

С крышей из композитного шифера ваш дом приобретет совершенно другой вид. Современный композитный шифер производится из переработанных синтетических материалов. Другими словами, он используется повторно. Композитный шифер по-прежнему остается редкостью, но сейчас он завоевывает признание многих строителей, домовладельцев и кровельщиков.

Также масса искусственного шифера составляет одну третью часть веса натурального шифера.

КЕРАМИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ В «ИСПАНСКОМ СТИЛЕ»

Известную красную глиняную черепицу часто можно увидеть на крышах домов Калифорнии и Флориды. Испанская черепица имеет естественный срез цилиндрической формы и длину в 16 дюймов.

В настоящее время на рынке предлагается много кровельных материалов, обладающих небольшим весом, огнестойкостью,хорошим качеством и доступной ценой, благодаря чему смета на ремонт кровли не будет разорительной. Поэтому стоимость ремонта кровли из различных материалов будет изменяться, как в большую сторону, так и в меньшую.