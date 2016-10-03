Типография «Hotprint».

tipograf   Сегодня век информационного прорыва... Человек начал понимать, что без получения информации не сможет полноценно функционировать ни одна сфера его деятельности. Индустрия типографии растет быстрыми темпами. Сфера бизнеса малого, среднего и крупного напрямую связана с типографией. Немного проясним, что же такое предоставление типографских услуг. Такие услуги включают в себя печатание разнообразных: визитных карточек, рекламных буклетов, листовок, флайеров, бейджей, брошюр, бланков и многое-многое другое. Без чего не сможет работать как уже работающее предприятие, фирма, корпорация, так и вновь открывающиеся (например, возникла необходимость презентовать свою продукцию (услуги), сделать рекламу на каких-либо буклетах, листовках и многие другие очень незаметные на первый взгляд, для глаза обывателя, вещи, от которых зависит дальнейшая судьба каждого предприятия либо же организации).

От качества предоставленных услуг типографскими фирмами зависит престиж и авторитет заказчика. Здесь очень важно выбрать достойную полиграфическую фирму, которой можно доверить свою репутацию. Выбор такой фирмы является важным, поскольку добросовестность, надежность и качество исполнителя – это залог вашего успеха. Предлагаемые различными фирмами типографские услуги – это либо высокая цена, либо отсутствие профессионализма, а тем хуже несвоевременное выполнение поставленных задач – это первые проблемы, которые необходимо преодолеть, чтобы определиться и отдать свое предпочтение.

«Hotprint»- это четкое и ясное понимание клиентов, высокий уровень квалифицированных сотрудников, порядочность, гарантированно вовремя сделанная работа - это типография цены на которую соответствую качеству. Типография предлагает широкий ассортимент изготовляемой продукции, а именно: буклеты, меню, сертификаты, календари, открытки, презентации и многое другое с которым можно ознакомиться на сайте http://hotprint.ua/.

Типография предлагает реальные цены на печатаемую продукцию. Квалифицированная команда поможет определиться, разработать и воплотить в реалии ваши идеи. «Hotprint»- это офсетная и цифровая печать любым тиражом, различным форматом, дизайном, двухсторонней печатью и многими другими пожеланиями клиентов. Вместе с тем предлагаются послепечатные услуги такие как: ламинация, биговка, фальцовка, перфорация, переплет докуметов, дипломов, а так же плоттерная порезка. Новейшая техническая оснащенность позволяет быть на шаг впереди от своих конкурентов – профессиональный подход, оперативность, любая сложность работы, низкая цена типографии и высокое обслуживание – ключ успешной, сплоченной работы команды. Постоянство клиентов говорит о хорошей репутации и доверии к типографии «Hotprint».

03.10.2016 | Виктория Сысоенко