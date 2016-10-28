Типы канализационного отвода

Инженерные системы – это база любого объекта, с них начинают проектирование любого жилого и нежилого дома, если, конечно, хотят, чтобы в нем были свет, вода, канализация и газ. Чтобы установить все это в своем доме понадобится помощь специалистов. Если же вы планируете самостоятельно проводить все коммуникации но имеете поверхностное представление о работе и установке данных систем тогда портал Совет Инженера, станет для вас незаменимым помощников. Даже если все это не требуется, то обязательно будут присутствовать элементы дренажной системы – для отвода ливневых, дождевых и конденсационных стоков. Вентиляция – это тоже часть инженерных систем.

Типы канализации

Как видите, в любом строительстве всегда присутствует сложная расчетная подготовительная работа. Планируете ли Вы изучать forex в киеве или строить летнюю дачу, всегда нужно начинать с чертежа и проекта, предусматривая все нюансы и тонкости реализации. Это все к тому, что сейчас вопросам строительства на сайтах слишком много внимания уделяется эмоциям, а не серьезным подходам. «Дом за 5 дней», «Как сделать баню между перекурами» и т.д. – слишком упрощается идея, а ведь даже обычная канализация имеет многовариантный выбор:

Выгребная яма. Классический временной вариант канализации, применяющийся и поныне. Сегодня все чаще заменяется на установку будок, для отходы перерабатываются в контейнере с помощью биоантисептика.Выгребная яма для жидких отходов. Более современная система из набора колодцев-отстойников. Служит для слива канализационных отходов, а также воды их кухни, ванной, стиральной машины. Требуется заключение договора с ассенизаторами для периодической откачки нечистот. Неудобство системы в том, что она часто переполняется во время ливней.Канализационная станция. Самое продвинутое решение, почти полная автономная система. Состоит из нескольких пластиковых контейнеров, где отходы проходят ряд фильтрационных процессов, выпаривания, разложения на газовые составляющие и полную очистку воды. Весьма дорогое решение.

Видите, как много нужно планировать, чтобы только запустить примитивную канализацию? Думайте системно, а не эмоционально и поверхностно.